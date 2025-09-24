Lenovo представила новые решения для развития ИТ-инфраструктуры малого и среднего бизнеса

Сегодня компания Lenovo объявила о запуске новых решений в области ИТ-инфраструктуры, разработанных специально для малого и среднего бизнеса. Эти решения позволяют легко развертывать, масштабировать и использовать современные ИИ-приложения и инфраструктуру. Предложение включает предварительно протестированные и настроенные решения на базе серверов и ПО с гибкими моделями оплаты по мере потребления. Такие готовые решения предлагают рекомендации по пошаговой настройке и включают встроенную систему безопасности, благодаря чему небольшие компании могут оперативно модернизировать устаревшую инфраструктуру, подготовив бизнес к работе в условиях ИИ, и обеспечивают доступ к аналитике в любой точке, где ведется их деятельность.

В условиях стремительно меняющегося ИТ-ландшафта предприятия малого и среднего бизнеса сталкиваются с растущей необходимостью внедрять ИИ и сохранять конкурентоспособность при ограниченных ресурсах. Им требуются технологии, сочетающие мощность и практичность. Lenovo предлагает подход, ориентированный на потребности небольших предприятий, с масштабируемыми решениями, которые легко внедрить, обладают высокой производительностью «из коробки» и демонстрируют мгновенную полезность для бизнеса.

Актуальные решения для бизнеса, готовые к вызовам завтрашнего дня

Предварительно протестированные и настроенные комплексные решения Lenovo обеспечивают производительность и надежность корпоративного уровня без лишней сложности. Объединяя самые надежные в отрасли серверы с ПО от ведущих технологических вендоров — партнеров Lenovo заказчики получают доступ к ИТ нового поколения при сниженных затратах и без необходимости разработки индивидуальной архитектуры, подбора оптимального стека и найма квалифицированных команд.

Среди представленных сегодня решений становятся доступны:

Инфраструктура «из коробки»: включает проверенную архитектуру Hyper-V Ready Node на базе Lenovo ThinkSystem SR635 V3 или Lenovo ThinkSystem SR630 V4, сертифицированными для Windows Server 2025 Hyper-V и с предустановленной консолью управления Windows Admin Console.

Узел для периферийного ИИ: позволяет запускать ИИ-приложения в любой точке бизнеса. Преимуществом такого решения является Lenovo ThinkEdge SE100, работающий на платформе Scale Computing HyperCore и обеспечивающий легкое и оперативное развертывание периферийных вычислений корпоративного уровня для задач небольшого бизнеса, непосредственно там, где происходит его операционная деятельность.

Защита бизнеса «из коробки»: обеспечивает безопасность критических данных и необходимые рабочие нагрузки с Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (до 55 виртуальных машин); или Lenovo ThinkSystem SR630 V3 + массивы ThinkSystem Storage (до 140 виртуальных машин).

С помощью Lenovo XClarity One, защищенного облачного портала с ИИ-аналитикой, Lenovo предлагает компаниям полный набор инструментов управления ИТ-инфраструктурой от настройки до ежедневной эксплуатации. Для усиления безопасности данных Lenovo интегрирует решения Veeam, обеспечивающие защиту от программ-вымогателей и сбоев, а также практически мгновенное восстановление критически важных процессов и операций без необходимости найма для этого большой команды ИТ-инженеров.

Таким образом, Lenovo упрощает цифровую трансформацию предприятий малого и среднего бизнеса с помощью заранее настроенных конфигураций инфраструктуры ИИ, предлагающих проверенную дорожную карту и устраняющих необходимость в самостоятельной разработке сложных ИИ-решений. Представленные сегодня решения обеспечивают быстрые результаты — от обнаружения угроз в реальном времени до аналитики, стимулирующей рост доходов клиентов.

«Гибридная инфраструктура должна масштабироваться вместе с бизнесом. Малому и среднему бизнесу должны быть доступны высокопроизводительные и устойчивые решения», — подчеркнул Пер Овергаард, генеральный директор EMEA Infrastructure Solutions Group, Lenovo. «Представленный сегодня портфель решений отвечает потребностям небольших предприятий, ускоряя продуктивность и опираясь на самые надежные серверы и передовое ПО. С такими решениями компании готовы к внедрению ИИ без необходимости держать большой штат ИТ-специалистов, закладывать длительные сроки внедрения и настройки, и нести в связи с этим сопутствующие риски».

ИТ-инфраструктура без лишних затрат

Lenovo меняет подход к использованию ИТ-инфраструктуры с помощью TruScale Infrastructure as-a-Service (IaaS), предлагая широкий набор финансовых инструментов: от аренды мощностей до прозрачных моделей подписки с оплатой по факту использования. Владельцы малого и среднего бизнеса могут выбрать только те услуги и решения, которые им действительно нужны, и масштабировать их в соответствии с точными требованиями своей организации, упрощая контроль, поддержку и интеграцию, при этом избегая переплат за избыточные возможности.

По отзывам клиентов Lenovo, такой подход позволил сократить время внедрения решений на 30% и быстро перейти от стадии развертывания до продуктивной эксплуатации. В некоторых случаях результатом TruScale модели клиенты Lenovo отмечали рост бизнес-показателей в три раза, что свидетельствует о том, что IaaS становится не просто решением, а стратегическим преимуществом, ускоряющим операционную гибкость небольших компаний.

Lenovo помогает компаниям малого и среднего бизнеса оставаться актуальными с помощью портфеля готовых решений, устраняющего традиционные барьеры, связанные с технологической сложностью внедрения и затратами. С решениями Lenovo компании могут упростить процесс приобретения, внедрения и управления ИТ-инфраструктурой — ускоряя инновации и операционную эффективность своего бизнеса с самого первого дня и обеспечивая себе конкурентное преимущество.

Узнать больше о решениях ИТ-инфраструктуры Lenovo для малого и среднего бизнеса можно на сайте www.lenovo.com/businesssolutions