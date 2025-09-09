iPhone Air təqdim olundu — bahalı, ultra nazik və titan gövdəli

Apple ən incə smartfonunu — iPhone Air modelini təqdim edib. Cəmi 5,6 mm qalınlığı ilə bu cihaz şirkətin tarixində ən nazik modeldir. Yenilik, əvvəlki Plus seriyasını əvəzləyir, lakin bəzi Pro versiyalara məxsus funksiyalara sahibdir.
Model parlaq cilalanmış titan korpus, ön tərəfdə ikinci nəsil Ceramic Shield qorunması və ilk dəfə olaraq arxa paneldə keramik örtük alıb. Bu, cihazı əvvəlki nəsillərlə müqayisədə 4 dəfə daha dayanıqlı edir.
Smartfonun ön hissəsində 6,5 düymlük Super Retina XDR ekran quraşdırılıb. O, 1-dən 120 Hz-ə qədər dəyişən yeniləmə tezliyi və Always-On Display funksiyasını dəstəkləyir. Ekranın parlaqlığı açıq havada 3000 nit-ə qədər yüksəlir.
Kamera bloku sadədir: arxa tərəfdə 48 MP əsas kamera, ön tərəfdə isə 18 MP kvadrat formatlı Center Stage kamera var. Əsas modul müxtəlif fokus məsafələrini təklif edir və zəif işıqda yüksək keyfiyyətli şəkillər çəkir. Ön kamera qrup şəkillərində kadrı üfüqi və şaquli genişləndirə bilir. Həmçinin 4K HDR video çəkilişi eyni vaxtda ön və arxa kameralarla mümkündür.
İçəridə yeni A19 Pro prosessoru və Apple-ın özünün hazırladığı N1 modemi (Wi-Fi 7 və Bluetooth 6.0) ilə C1X mobil rabitə modemi var. Şirkət, cihazın AAA oyunları dəstəkləyəcəyini və generativ süni intellekt modellərində əvvəlkindən 3 dəfə daha yüksək performans göstərəcəyini bildirir. C1X modem məlumat ötürməsini ikiqat sürətləndirir və enerji sərfini 30% azaldır.
Avtonomluq da yaxşılaşdırılıb: optimallaşdırılmış enerji idarəetməsi sayəsində iPhone Air bir gün problemsiz işləyə bilir. Yeni adaptiv enerji rejimi istifadəçi davranışını analiz edərək kritik anlarda batareyanı qoruyur. Video izləmə rejimində cihaz 27 saata qədər işləyir.
iPhone Air həm də Apple-ın dünyada yalnız eSIM dəstəyi ilə satışa çıxardığı ilk smartfondur (eyni anda iki eSIM istifadə oluna bilər). Bu yanaşma korpusun daha da incəlməsinə şərait yaradıb.
Yeni model dörd rəngdə satışa çıxacaq: qara, ağ, qızılı və mavi. Yaddaş variantları 256 GB, 512 GB və 1 TB olacaq. ABŞ-da başlanğıc qiyməti 999 dollar, ön sifarişlər 12 sentyabrda açılacaq, satışlar isə 19 sentyabrda başlayacaq.