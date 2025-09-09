Представлено новое поколение smart-часов Apple Watch Series 11 и Watch SE

На презентации Awe Dropping компания Apple представила ряд новых продуктов. В этой новости мы расскажем о smart-часах Watch Series 11 и Watch SE. Новые модели стали логическим продолжением существующих линеек.

Apple Watch Series 11

Новое поколение smart-часов Watch Series 11 сохранило дизайн предыдущего поколения, но получило более яркий дисплей, дополнительный вариант расцветки Space Gray и новые ремешки. Модель заявлена как самая тонкая за все время существования Apple Watch.

Впервые в линейке реализована поддержка связи 5G. Watch Series 11 по-прежнему доступны в корпусах размером 42 мм и 46 мм, а также в моделях только с Wi-Fi и с поддержкой сотовой связи. Корпус часов изготовлен из переработанного титана и алюминия. Экран теперь защищен стеклом Liquid Glass, устойчивым к царапинам в два раза лучше. Автономность составляет 24 часа, что значительно больше, чем 18 часов у предыдущих поколений. Появилась поддержка улучшенной быстрой зарядки.

Среди функций здоровья — оценка сна, уведомления о признаках гипертонии и нерегулярном ритме, а также ЭКГ и панель Vitals с ключевыми показателями. Apple заявляет, что не будет выявлять все случаи гипертонии, но планирует уведомить более 1 миллиона человек о неизвестной гипертонии в течение первого года. Компания ожидает одобрения от FDA и других регулирующих органов.

В watchOS 26 появились жесты управления, усовершенствованный Smart Stack, заметки, перевод в реальном времени и новая функция Workout Buddy на базе Apple Intelligence. Цена на Apple Watch Series 11 стартует с $399.

Apple Watch SE

Smart-часы Watch SE (3-го поколения) по-прежнему остаются самым доступным продуктом Apple в этом сегменте. Несмотря на то, что компания не обновляла Watch SE с 2022 года, модель этого года получила не так много изменений. Дизайн остался прежним, корпус часов так же выполнен из алюминия. Передняя панель часов изготовлена из стекла Apple Ion-X, которое, по заявлению компании, в четыре раза устойчивее к царапинам, чем стекло у предыдущей модели.

Часы получили более производительный по сравнению с предшественником процессор S10, встроенный динамик, 5G-модем, а также поддержку быстрой зарядки — в два раза быстрее, чем раньше. Автономность осталась той же.

Так как часы работают на базе Apple S10, появились новые для SE-модели функции: Always-On Display, жесты встряски рукой и двойного тапа и обнаружение апноэ во сне. Цена на Apple Watch SE 3 осталась без изменений – от $249. Часы будут доступны с экранами размером 40 и 44 мм.

Предзаказы на устройства уже открыты, а в продажу обе модели поступят 19 сентября.