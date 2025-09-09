iPhone 17 Pro və Pro Max təqdim olundu: yeni dizayn, üç 48 MP kamera və A19 Pro prosessoru

Apple sentyabrda keçirilən Awe Dropping təqdimatında yeni flaqman smartfonlarını – iPhone 17 Pro və iPhone 17 Pro Max modellərini tanıtdı. Bu, iPhone 11 Pro-dan bəri ilk ciddi dizayn dəyişikliyi oldu. Arxa kameraların bloku indi demək olar ki, bütün eni tutur, sensorların düzülüşü qalmaqla LiDAR və işıqlandırma əks tərəfə keçirilib.
Şirkət titandan imtina edərək yenidən tam alüminium korpusa qayıdıb. Simsiz şarj üçün arxa paneldə xüsusi Ceramic Shield şüşə sahəsi əlavə olunub. Yeni rəng seçimi də təqdim olunub – Cosmic Orange. Ön paneldə isə əvvəlkindən üç dəfə möhkəm olan Ceramic Shield 2 istifadə olunub, ekran isə artıq anti-parlaq örtüklə gəlir. iPhone 17 Pro 6,3 düymlük, Pro Max isə 6,9 düymlük ekranla təklif olunur.
Yeni A19 Pro prosessoru 6 nüvəli CPU və 6 nüvəli GPU ilə təchiz edilib. Dinamik Caching texnologiyasının ikinci nəsli sayəsində uzunmüddətli yüklərdə performans 40 faiz artıb. Apple-ın özünün hazırladığı N1 rabitə çipi Wi-Fi 7, Bluetooth 6 və Thread protokolunu dəstəkləyir. Soyutma üçün ilk dəfə xüsusi dizayna malik buxarlanma kamerası istifadə olunub. Alüminium korpus titanla müqayisədə istiliyi 20 dəfə daha yaxşı yayır. Batareya quruluşu da dəyişdirilərək, iPhone 17 Pro Max-da video izləmə müddəti 36 saatdan 39 saata qaldırılıb.
Kamera sistemi tamamilə yenilənib: üç arxa modul indi 48 MP-dir. Əsas dəyişiklik teleobyektivə aiddir – əvvəlki 12 MP əvəzinə 48 MP və 8x optik yaxınlaşdırma imkanı təqdim edir. Sistem həmçinin 3D sensor shift stabilizasiya ilə təkmilləşdirilib.
Ön kamera da 12 MP-dən 18 MP-ə yüksəlib və artıq iPad və MacBook sahiblərinə tanış olan Center Stage rejimini dəstəkləyir. Yeni modellər həmçinin ProRes RAW video çəkilişini də bacarır ki, bu da peşəkar istifadəçilər üçün nəzərdə tutulub.
Qiymətlər əvvəlki illərlə müqayisədə dəyişməyib: iPhone 17 Pro 1099 dollardan, iPhone 17 Pro Max isə 1199 dollardan başlayır. İlk dəfə olaraq 2 TB yaddaşlı versiya təklif olunur, bu isə yalnız Pro Max modelində mövcuddur və qiyməti 2000 dollardır. Yeni aksessuarlar da təqdim olunub – TechWoven materialından hazırlanmış örtüklər (qara, göy, bənövşəyi, yaşıl və qəhvəyi) və telefonu çiyindən asmağa imkan verən Crossbody Strap qayışı.