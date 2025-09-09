Флагманские smart-часы Apple Watch Ultra 3 получили поддержку спутниковой связи

Компания Apple сегодня представила новое поколение smart-часов Watch Ultra 3, Watch Series 11 и Watch SE. О двух последних моделях можно прочитать в отдельной новости, а в этой мы расскажем о флагманской модели Watch Ultra 3.

Корпус часов выполнен из титана. Apple Watch Ultra 3 стали первыми в линейке с поддержкой функции отправки экстренных сообщений по спутниковой связи. Пока что функция доступна только в США, бесплатно в течение трех лет. Кроме того, часы оснащены чипом S11 и модемом 5G RedCap. Ожидается, что новинка позволит усилить конкуренцию Apple с Garmin в сегменте премиальных smart-часов.

Часы получили улучшенный дисплей, созданный на базе собственной технологии компании LTPO3. Он стал ярче, получил более тонкие рамки, режим Always-On с частотой обновления 1 Hz и увеличенную площадь экрана. Это самый крупный дисплей в линейке. Время автономной работы достигает 42 часов. В числе других нововведений — уведомления о риске гипертонии, переработанное приложение «Тренировки», новый ИИ-ассистент Workout Buddy, жестовое управление и улучшенная система анализа сна.

Цена на Apple Watch Ultra 3 начинается с $799. Предзаказ уже открыт, а в продажу часы поступят 19 сентября.