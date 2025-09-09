iPhone 17-də sürpriz: “kvadrat” ön kamera və ProMotion ekran

Apple payız təqdimatında yeni iPhone 17 modelini göstərdi. Yenilənmiş smartfon əvvəlkindən daha böyük ekran, gücləndirilmiş prosessor, daha sürətli şarj yığma və təkmilləşdirilmiş kameralara sahib olub.
Əsas yeniliklərdən biri 6,3 düymlük OLED displeydir. Müqayisə üçün, iPhone 16-da ekran 6,1 düym idi. İlk dəfə olaraq baza modelinə ProMotion texnologiyası əlavə edilib: ekran tezliyi 1-dən 120 Hz-ə qədər dinamik dəyişir. Bu, həm də Always-on Display funksiyasını mümkün edib.
Ekran yalnız daha böyük və axıcı deyil, həm də daha parlaq olub: pik parlaqlıq 2000 nitdən 3000 nitə qalxıb. Şirkət həmçinin əvvəlkindən daha möhkəm və zədələrə davamlı Ceramic Shield şüşəsini tətbiq edib.
Smartfonun ürəyi — yeni Apple A19 prosessorudur. O, iPhone 16-dakı A18-dən 20%, iPhone 15-dən isə 80% daha sürətlidir.
iPhone 17 həm də daha tez şarj toplayır: indi batareya 20 dəqiqəyə 50% dolur (əvvəl 30 dəqiqə idi). Əlavə olaraq, baza modelində artıq 256 GB yaddaş təklif olunur.Kamera blokunda da dəyişikliklər var:
-
Əsas kamera əvvəlki kimi 48 MP qalıb.
-
Ultra-geniş bucaqlı modul isə Pro versiyadan gətirilib — 48 MP, iPhone 16-dakı 12 MP əvəzinə.
-
Ən böyük yenilik isə 18 MP ön kameradır. Onun “kvadrat” sensoru əvvəlkindən təxminən 2 dəfə böyükdür və həm üfüqi, həm də şaquli şəkilləri telefonu çevirmədən çəkməyə imkan verir. Bundan əlavə, ön kamera üçün stabilizasiya da yaxşılaşdırılıb.
Yeni Apple iPhone 17-nin qiyməti 799 dollardan başlayır.