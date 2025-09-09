iPhone 17 Pro и Pro Max — новый дизайн, три 48 Мр камеры и процессор A19 Pro

В ходе сентябрьской презентации Awe Dropping компания Apple показала флагманские смартфоны iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Устройства получили первое значимое изменение в дизайне со времен iPhone 11 Pro. Подиум для тыльных камер теперь занимает почти всю ширину корпуса. Расположение сенсоров осталось прежним, но LiDAR и вспышка переехали на противоположную сторону. Также Apple отказалась от титановой рамки и вернула алюминиевый корпус. Теперь он цельнометаллический, а для беспроводной зарядки в нижней половине задней крышки предусмотрено отверстие, закрытое стеклом Ceramic Shield. Появился и новый оттенок — медно-оранжевый, который в компании назвали Cosmic Orange. Спереди установлено стекло Ceramic Shield 2, которое втрое прочнее предыдущей версии. Также экран получил антибликовое покрытие. iPhone 17 Pro получил 6,3” дисплей, а Pro Max — 6,9”.

Новый чип A19 Pro укомплектован 6 ядрами CPU (из них 2 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных), а также 6 ядрами GPU со вторым поколением технологии Dynamic Caching. Прирост производительности в длительных задачах составил 40% по сравнению с iPhone 16. Используется собственный чип беспроводной связи Apple N1, на базе которого работают Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и протокол умного дома Thread. В смартфонах впервые появилась испарительная камера с кастомным дизайном. Алюминиевый корпус тоже работает на охлаждение — материал в 20 раз лучше рассеивает тепло, чем титан. Все модели оснащены аккумулятором особой формы, что позволило увеличить время автономной работы при воспроизведении видео до 39 часов для модели Pro Max вместо прежних 36 часов.

Все три тыльные камеры теперь имеют разрешение 48 Мр. Апгрейд коснулся телеобъектива, разрешение которого прежде составляло 12 Мр. Он же поддерживает восьмикратное приближение против 5х в прошлом поколении, при необходимости также можно выбрать режим 4x. Апертура f/2,8, размер пикселя 0,7 мкм. Также была усовершенствована система стабилизации с 3D-сдвигом сенсора. Разрешающая способность фронтальной камеры TrueDepth тоже выросла: с 12 до 18 Мр. Еще она получила поддержку режима Center Stage, знакомого владельцам iPad и MacBook. Смартфоны научились записывать видео в формате ProRes RAW, что оценят профессиональные пользователи, которые хотят управлять пост-продакшеном. Формат поддерживается приложениями Final Cut Camera и Blackmagic Camera.

Цена iPhone 17 Pro стартует от 1099 долларов, а iPhone 17 Pro Max — от 1199 долларов. Впервые Apple предложила конфигурацию с 2 Тb встроенной памяти. Это модель iPhone 17 Pro Max, которая стоит 2000 долларов. К iPhone 17 Pro и 17 Pro Max предлагается несколько новых аксессуаров, в том числе кейсы из нового материала TechWoven в черном, синем, фиолетовом, зелёном и коричневом цветах, а также ремешок Crossbody Strap для ношения смартфон через плечо.