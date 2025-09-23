iFixit mütəxəssisləri iPhone Air-i yüksək təmir olunma imkanlarına görə təriflədi

Apple, inanılmaz dərəcədə nazik smartfon hazırlamağı bacarıb, amma bununla yanaşı onun təmir olunma qabiliyyətindən imtina etməyib. Hətta şirkət prosesi daha da sadələşdirərək bütün daxili komponentləri kamera blokunun altına yerləşdirib. Bu o deməkdir ki, xırda bir detalı dəyişmək üçün cihazı qat-qat sökməyə ehtiyac qalmır.
Smartfonun daxili hissələrinə hər iki tərəfdən giriş imkanı var. Beləliklə, USB-C portunu dəyişmək və ya kameranı təmir etmək üçün ekranı çıxarmağa gərək yoxdur, ekranı dəyişmək üçün isə batareyanı sökməyə ehtiyac qalmır.
Batareya ilə bağlı vəziyyət də əladır. iPhone 16 Pro modelində olduğu kimi, iPhone Air-də də batareya metal korpusla qorunub və üzərinə xüsusi yapışqan çəkilib. Bu yapışqan üzərindən elektrik cərəyanı keçirildikdə öz yapışdırıcı xüsusiyyətlərini itirir, beləliklə batareyanı çıxarmaq çox asan olur.
iFixit mütəxəssisləri sınaq üçün MagSafe Battery Pack-dən batareyanı iPhone Air-ə quraşdırıblar və onların tamamilə uyğun olduğunu görüblər. Smartfon yeni batareyanı heç bir proqram təminatı problemi olmadan qəbul edib.
Nəticədə, supernazik iPhone Air, iFixit-in təmir olunma reytinqində 10 baldan 7 bal alaraq, “tam ölçülü” iPhone 16 Pro və 16e modellərindən heç də geri qalmayıb.