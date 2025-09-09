spot_img
9 сентября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныHonor Magic 8 Pro ən müasir təhlükəsizlik sistemi ilə təchiz olunacaq

Honor Magic 8 Pro ən müasir təhlükəsizlik sistemi ilə təchiz olunacaq

Honor yaxın zamanda təqdim edəcəyi Magic 8 seriyasına hazırlaşır. Premyeranın oktyabr ayında baş tutacağı gözlənilir. Təqdimata az zaman qalmış məşhur insayder Digital Chat Station seriyanın ən güclü modeli olacaq Honor Magic 8 Pro barədə əsas detalları açıqlayıb.

Mənbənin məlumatına görə, smartfon Snapdragon 8 Elite Gen 5 flaqman prosessoru ilə işləyəcək və bu platformada həm 3D üz tanıma (ToF), həm də ekranaltı ultrasəs barmaq izi skaneri ilə təchiz edilən yeganə cihaz olacaq.

Kamera sistemində də ciddi yeniliklər gözlənilir: model 200 MP teleobyektiv (1/1,4 düymlük sensor və 85 mm fokus məsafəsi ilə), 50 MP əsas modul (1/1,3” sensor) və 50 MP ultra-geniş obyektiv alacaq.

Aparatın digər üstünlüklərinə 7000 mAh-dan böyük batareya, 90 Vt sürətli şarj dəstəyi və 6,7 düymlük düz OLED ekran daxildir. Baza versiya Magic 8 6,58 düymlük panel, daha kiçik Magic 8 Mini isə Dimensity 9500 çipi və 6,3 düymlük ekranla təqdim ediləcək. Seriyanın ən güclüsü Magic 8 Ultra olacaq və daha inkişaf etmiş kameralarla fərqlənəcək.

Предыдущая статья
QNAP на выставке IBC2025: Системы хранения данных и сетевые решения нового поколения для ускорения рабочих процессов в сфере медиа и развлечений
Следующая статья
Mastercard и Redington заключили партнерское соглашение о предоставлении передовых решений в области кибербезопасности в Азербайджане
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,886ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»