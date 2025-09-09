Honor Magic 8 Pro ən müasir təhlükəsizlik sistemi ilə təchiz olunacaq

Honor yaxın zamanda təqdim edəcəyi Magic 8 seriyasına hazırlaşır. Premyeranın oktyabr ayında baş tutacağı gözlənilir. Təqdimata az zaman qalmış məşhur insayder Digital Chat Station seriyanın ən güclü modeli olacaq Honor Magic 8 Pro barədə əsas detalları açıqlayıb.
Mənbənin məlumatına görə, smartfon Snapdragon 8 Elite Gen 5 flaqman prosessoru ilə işləyəcək və bu platformada həm 3D üz tanıma (ToF), həm də ekranaltı ultrasəs barmaq izi skaneri ilə təchiz edilən yeganə cihaz olacaq.
Kamera sistemində də ciddi yeniliklər gözlənilir: model 200 MP teleobyektiv (1/1,4 düymlük sensor və 85 mm fokus məsafəsi ilə), 50 MP əsas modul (1/1,3” sensor) və 50 MP ultra-geniş obyektiv alacaq.
Aparatın digər üstünlüklərinə 7000 mAh-dan böyük batareya, 90 Vt sürətli şarj dəstəyi və 6,7 düymlük düz OLED ekran daxildir. Baza versiya Magic 8 6,58 düymlük panel, daha kiçik Magic 8 Mini isə Dimensity 9500 çipi və 6,3 düymlük ekranla təqdim ediləcək. Seriyanın ən güclüsü Magic 8 Ultra olacaq və daha inkişaf etmiş kameralarla fərqlənəcək.