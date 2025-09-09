spot_img
9 сентября, 2025
QNAP на выставке IBC2025: Системы хранения данных и сетевые решения нового поколения для ускорения рабочих процессов в сфере медиа и развлечений

Компания QNAP Systems представит мощную линейку инновационных систем хранения данных и сетевых решений на выставке IBC2025, которая пройдет с 12 по 15 сентября в Амстердаме (стенд 2.A19, зал 2, выставочный центр RAI Amsterdam). Разработанные с учетом высоких требований индустрии медиа и развлечений, эти решения ускоряют производство контента высокого разрешения, оптимизируют совместную работу и обеспечивают масштабируемое долгосрочное архивирование.

Решения QNAP на IBC2025:

  • NTS-h2489FU R2 NAS: сверхбыстрый двухпроцессорный NAS (Intel Xeon Silver) на базе флэш-накопителей, с 24 отсеками для SSD-накопителей U.2 и 25-гигабитным Ethernet-портом, с возможностью модернизации до 100GbE. Идеально подходит для монтажа 4K/8K или многопотоковых рабочих процессов, обеспечивая исключительную производительность для студий, которые не приемлют компромиссов в скорости.
  • TL-R6020Sep-RP JBOD: Новый JBOD-накопитель с высокой плотностью данных 4U на 60 отсеков для накопителей SAS/SATA. Экономичное решение для расширения до петабайтного объема для архивации необработанных материалов, готовых проектов и хранения данных в соответствии с нормативными требованиями.
  • TS-h1090FU NAS: NAS-накопитель U.2 на базе флэш-накопителей NVMe высотой 1U на базе AMD EPYC, оптимизированный для использования в качестве головного устройства JBOD. Встроенный порт 25GbE с возможностью расширения до 100GbE. Компактный, но мощный, обеспечивает молниеносную запись и воспроизведение в ограниченном пространстве серверных стоек.
  • TS-h2477AXU-RP NAS: 24-дисковый NAS высокой емкости с процессором AMD Ryzen новейшего поколения и слотами M.2 PCIe Gen 5. Сочетание высокой производительности и масштабируемости делает его идеальным решением для консолидации производственных хранилищ для нескольких отделов.
  • TVS-AIh1688ATX NAS: Настольный гибридный накопитель с двенадцатью отсеками для жестких дисков SATA и четырьмя слотами для твердотельных накопителей U.2 NVMe, оснащенный процессором Intel Core Ultra, встроенным нейропроцессором 13 TOPS, портами USB 4 и опциональным Thunderbolt 5. Ориентирован на создателей контента, нуждающимся в более интеллектуальном индексировании, более быстром перекодировании и бесперебойном высокоскоростном подключении.
  • QSW-M7230-2X4F24T Switch: коммутатор 10GbE с поддержкой PTP и восходящим каналом 100/25GbE, идеально подходящий для развертывания на уровне Top-of-Rack (ToR). Обеспечивает высокую пропускную способность и покадровую синхронизацию для бесперебойной работы систем монтажа, захвата и воспроизведения.
  • QSW-M7308R-4X Switch: Бюджетный коммутатор 100/25GbE для приложений AV over IP с поддержкой PTP. Обеспечивает синхронизированную по времени передачу видео с малой задержкой, что критически важно для прямых трансляций и совместной работы в режиме реального времени.

Компания QNAP также продемонстрирует сетевые адаптеры 100GbE и сетевые USB-адаптеры 25/10GbE, которые предоставляют производственным группам гибкие и масштабируемые способы модернизации подключения.

QNAP приглашает участников выставки IBC2025 посетить стенд 2.A19 (зал 2), чтобы обсудить оптимизацию рабочих процессов с менеджерами компании по продуктам и по развитию бизнеса. Используйте код приглашения IBC10920 для бесплатного входа при регистрации на сайте IBC.

