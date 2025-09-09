Mastercard и Redington заключили партнерское соглашение о предоставлении передовых решений в области кибербезопасности в Азербайджане

Redington и Mastercard заключили стратегическое партнерство с целью предоставления передовых решений в области кибербезопасности предприятиям в Азербайджане. Сотрудничество позволит организациям укрепить свою устойчивость к растущим киберугрозам за счет объединения глобального опыта Mastercard в области киберразведки с сильной локальной сетью Redington.

На первом этапе сотрудничества три ведущих продукта Mastercard в области кибербезопасности — Cyber Quant, RiskRecon и Threat Protection Suite — будут доступны клиентам через Redington. Эти инновационные решения позволяют компаниям всесторонне анализировать свои киберриски, повышать уровень готовности к угрозам и проактивно укреплять свою инфраструктуру цифровой безопасности. С добавлением аналитических решений в портфель в ближайшем будущем ассортимент продуктов будет еще больше расширяться, и в рамках этого сотрудничества будут предлагаться решения, которые принесут дополнительную пользу большему количеству организаций.

Бора Инджир (Bora İncir), генеральный директор Redington Turkey, сказал: «Это партнерство представляет собой мощную синергию между возможностями Mastercard в области киберразведки и сильной позицией Redington в регионе, экосистемой деловых партнеров и финансовыми возможностями. Вместе мы предлагаем решения мирового класса в области кибербезопасности, чтобы помочь организациям укрепить инфраструктуру цифровой безопасности через наших деловых партнеров с помощью решений Mastercard, и мы будем продолжать поддерживать их в получении конкурентного преимущества с помощью передовых аналитических решений».

С добавлением решений Mastercard в дистрибьюторскую сеть Redington Turkey компании смогут повысить свою готовность к киберугрозам с помощью симуляций кризисных ситуаций, основанных на реальных сценариях. Оценивая свой уровень безопасности, они смогут выявить области, требующие улучшения, и более эффективно планировать свои инвестиции в безопасность. Опираясь на данные и региональные аналитические материалы, основанные на глобальной платежной сети Mastercard, эти решения обеспечат значительное конкурентное преимущество клиентам Redington в Азербайджане.

Эмиль Зейланов, региональный менеджер Mastercard Azerbaijan, сказал: «Постоянно растущий объем данных и цифровой след делают организации более уязвимыми для кибератак. Мы помогаем компаниям стать более устойчивыми к киберугрозам, обогащая наши решения в области цифровой безопасности нашим глобальным опытом и данными разведывательной информации об угрозах через нашу инфраструктуру, где мы проводим оценку безопасности более 20 миллионов продавцов по всему миру. Наше стратегическое сотрудничество с Redington поможет компаниям в регионе получить конкурентное преимущество за счет обеспечения безопасности их процессов цифровой трансформации. Вместе с Redington мы рады открыть новую эру в области цифровой безопасности в Азербайджане, используя наш глобальный опыт и инновационные технологии.

Перспективы для Азербайджана

В условиях быстрого развития цифровых платежей, инноваций в сфере финансовых технологий и электронной коммерции в Азербайджане, прочное партнерство Mastercard и Redington служит ценным ориентиром. По мере ускорения цифровой трансформации такие партнерства подчеркивают растущую важность кибербезопасности для поддержки безопасного экономического роста и подготовки основы для будущих возможностей в Азербайджане.