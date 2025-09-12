Hades II выйдет 25 сентября

Студия Supergiant Games объявила, что релиз Hades II состоится 25 сентября на PC (Steam, EGS) и обоих поколениях Nintendo Switch. Игра будет поддерживать кросс-сохранения между Switch, а также со Steam. Физическое издание поступит в продажу 20 ноября.

«Hades II — это первый сиквел в истории нашей команды, и мы отдаем ему все, что у нас есть, уже более четырех с половиной лет. С мая 2024 года мы разрабатываем игру в раннем доступе, учитывая отзывы нашего сообщества, чтобы попытаться в полной мере реализовать потенциал этой игры. В результате получилась самая масштабная игра, которую мы когда-либо создавали, и мы надеемся, что она станет достойным продолжением первой части», — заявили разработчики.

Ткже был показан релизный трейлер, в котором можно увидеть красочную стилистику и кадры игрового процесса.