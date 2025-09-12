spot_img
13 сентября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыHades II выйдет 25 сентября

Hades II выйдет 25 сентября

Hades II

Студия Supergiant Games объявила, что релиз Hades II состоится 25 сентября на PC (Steam, EGS) и обоих поколениях Nintendo Switch. Игра будет поддерживать кросс-сохранения между Switch, а также со Steam. Физическое издание поступит в продажу 20 ноября.

«Hades II — это первый сиквел в истории нашей команды, и мы отдаем ему все, что у нас есть, уже более четырех с половиной лет. С мая 2024 года мы разрабатываем игру в раннем доступе, учитывая отзывы нашего сообщества, чтобы попытаться в полной мере реализовать потенциал этой игры. В результате получилась самая масштабная игра, которую мы когда-либо создавали, и мы надеемся, что она станет достойным продолжением первой части», — заявили разработчики.

Ткже был показан релизный трейлер, в котором можно увидеть красочную стилистику и кадры игрового процесса.

Предыдущая статья
Сооснователь Netflix Марк Рэндольф приедет на инновационный саммит «INMerge», организованный «PASHA Holding»!
Следующая статья
Alibaba-nın törəmə şirkəti məişət robotu köməkçisini təqdim etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,883ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»