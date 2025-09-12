Сооснователь Netflix Марк Рэндольф приедет на инновационный саммит «INMerge», организованный «PASHA Holding»!

Инновационный саммит «INMerge», который в прошлом году собрал 5000 участников, более 100 спикеров, более 100 стартапов и инвесторов, начал подготовку к мероприятию 2025 года, поставив перед собой ещё более масштабные цели. В этом году саммит «INMerge», который пройдёт уже в пятый раз, возвращается с более амбициозной программой — в мероприятии примут участие всемирно известные имена, такие как сооснователь Netflix Марк Рэндольф. Кроме того, в качестве спикеров выступят Зак Хасс, бывший руководитель отдела по выходу на рынок OpenAI, и Эд Кэтмелл, соучредитель Pixar.

Целью саммита, организованного компанией «PASHA Holding», является содействие развитию инновационной экосистемы в стране, создание возможностей для сотрудничества стартапов и инвесторов, а также создание платформы для обмена идеями и опытом между всеми участниками инновационной экосистемы. Саммит объединяет новаторов, инвесторов и влиятельных лидеров индустрии финтеха, телекоммуникаций, электронной коммерции и других сфер. «INMerge» также является стратегическим центром нетворкинга, позволяющим участникам налаживать важные партнерские отношения, развивать сотрудничество и устанавливать международные связи с лидерами и новаторами региона.

Напомним, что в 2024 году в инновационном саммите INMerge приняли участие такие спикеры, как соучредитель YouTube Стив Чен, вице-президент и технический директор Amazon Вернер Фогельс, соучредитель Starbucks Зев Сигел, профессор Гарвардской школы бизнеса Линда Хилл, а также профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев. Отметим, что саммит INMerge, который в этом году будет организован уже в пятый раз, пройдет в Бакинском Конгресс-центре 29 и 30 сентября 2025 года. Дополнительную информацию и билеты можно получить на сайте https://www.inmerge.az/.