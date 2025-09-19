Garmin Bounce 2 Kids: детские smart-часы с AMOLED-экраном

Компания Garmin представила новые smart-часы для детей Bounce 2 Kids. Корпус водонепроницаемый и выдерживает давление до 5 ATM.

Bounce 2 Kids оснащены круглым AMOLED-экраном диаметром 1,2 дюйма. Часы поддерживают функцию двухсторонней связи, отправку и прием голосовых сообщений. С помощью приложения Garmin Jr. родители в реальном времени могут контролировать местонахождение ребенка, получая автоматические уведомления, если обладатель часов пересекает заранее заданные границы.

Набор функций включает шагомер и отслеживание различных видов спортивных занятий. Встроенная память объемом 4 Gb позволяет хранить музыку локально на устройстве. Автономность часов, по заявлению производителя, достигает двух дней на одном заряде.

Garmin Bounce 2 Kids уже доступны в фиолетовом, бирюзовом и черном цветах корпуса по цене $300. В комплект входит силиконовый ремешок в цвет корпуса.