30 сентября, 2025
Electronic Arts уйдет с биржи в рамках сделки на $55 млрд

Electronic Arts

Издательство Electronic Arts согласилось на сделку с консорциумом, в который вошли инвестиционные компании Silver Lake и Affinity Partners, и Суверенный фонд Саудовской Аравии.

Сумма сделки составит $55 млрд. — крупнейшая в истории игровой индустрии. Все акции компании будут выкуплены консорциумом, после чего перестанут торговаться на бирже. Electronic Arts станет частной компанией.

Генеральный исполнительный директор компании Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) сохранит свою должность, а штаб-квартира по-прежнему будет размещаться в Калифорнии. В компании пока не говорят, скажется ли сделка на ее структуре, однако Уилсон заявил, что она поможет издателю «раздвигать границы развлечений, спорта и технологий».

Соглашение уже одобрил совет директоров Electronic Arts, теперь ее должны одобрить регуляторы. Сделку планируют закрыть к первому кварталу 2027 финансового года.

