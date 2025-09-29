Bakcell представляет новейшие инновации на саммите INMerge

Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell выступает партнёром на саммите инноваций INMerge.

В рамках саммита работает инновационный интерактивный стенд Bakcell на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Посетители могут ознакомиться с новыми продуктами и сервисами компании, основанными на ИИ, а также принять участие в интерактивных играх с применением технологий виртуальной реальности (VR) и получить возможность выиграть престижные подарки. Кроме того, специально установленный робот-бариста угощает гостей напитками, приготовленными с использованием передовых технологий.

В первый день саммита генеральный директор Bakcell, Клаус Мюллер совместно с ведущими мировыми экспертами принял участие в панельной дискуссии, посвящённой развитию телекоммуникаций, цифровой трансформации и инновационной экосистемы.

Организованный компанией «PAŞA Holding» саммит инноваций INMerge, проходящий 29-30 сентября, является ключевой региональной платформой для развития сотрудничества в сфере инноваций, технологий и цифровой трансформации. В этом году в мероприятии принимают участие руководители и представители таких мировых компаний, как Netflix, OpenAI, NVIDIA, а также более 1 000 основателей стартапов, инвесторов, корпоративных лидеров и политиков из более чем 30 стран.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.