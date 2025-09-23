Дебютный тизер-трейлер аниме-адаптации Death Stranding

На презентации Beyond the Strand Хидео Кодзимы был показал первый тизер-трейлер аниме-адаптации Death Stranding. Картина, получившая рабочий подзаголовок Mosquito, расскажет оригинальную историю для мира франшизы.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Проект создается в сотрудничестве с ABC Animation Studio. В нем будут сочетаться 3D- и 2D-анимация, а в центре истории окажется новый персонаж, обладающий загадочной способностью вытягивать силу из других.

Продюсером выступает сам Хидео Кодзима, режиссером проекта — Хироши Миямото, а сценаристом — Аарон Гузиковский, известный по фильму «Пленницы» и сериалу «Воспитанные волками».

Дата релиза пока не сообщается.