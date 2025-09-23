SpaceX планирует запустить еще 15 000 спутников нового поколения для сотовой связи Starlink

Компания SpaceX подала запрос в Федеральную комиссию по связи США (FCC) для разрешения запуска до 15 тыс. спутников нового поколения. Космические аппараты призваны расширить сеть Starlink Direct to Cell. Запрос был подан компанией вскоре после объявления о сделке на $17 млрд. с EchoStar, материнской компанией Boost Mobile, по приобретению радиочастотного спектра.

Starlink Direct to Cell — это технология от SpaceX, которая позволяет обычным смартфонам, поддерживающим 4G LTE, подключаться напрямую к спутникам Starlink, работающим как космические мобильные вышки. Инновация устраняет необходимость в традиционной наземной инфраструктуре и специальном оборудовании, предоставляя базовую связь (текстовые сообщения, звонки/данные) в зонах без покрытия мобильной сети или при ее сбоях.

На данное время более 650 спутников на орбите обеспечивают работу Direct to Cell. Главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила на World Space Business Week, что компания уже сотрудничает с производителями чипов для интеграции необходимого оборудования непосредственно в смартфоны.