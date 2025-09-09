Представлен сверхтонкий iPhone Air с процессором Apple A19 Pro

Компания Apple представила совершенно новую модель iPhone с ультратонким корпусом и eSIM. Толщина iPhone Air составляет всего 5,6 мм, что делает его самым тонким iPhone в истории. Рамка изготовлена из титана с полированной отделкой. Устройство впервые оснащено защитным покрытием Ceramic Shield 2 с обеих сторон, которое в 3 раза устойчивее к царапинам. В Apple заявляют, что это самый прочный iPhone за время существования линейки. Новая платформа для камеры занимает всю заднюю панель устройства.

Смартфон оснащен 6,5” OLED-дисплеем с технологией ProMotion и пиковой яркостью до 3000 нит. Переднее стекло также имеет семислойное антибликовое покрытие, которое уменьшает блики и отвлекающие факторы, обеспечивая лучшую читаемость при ярком освещении.

iPhone Air получил 48 Мр основную камеру, а новая фронтальная камера оснащена функцией Center Stage, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически расширяет поле зрения и поворачивает кадр в зависимости от количества людей на экране. Квадратный сенсор поддерживает четыре различных варианта композиции, как и в модели iPhone 17.

Смартфон базируется на новейшей однокристальной системе Apple A19 Pro, а также получил фирменный сотовый модем С1x и чип N1 с модулями Wi-Fi и Bluetooth. Смартфон лишился слота для SIM-карты, работает только с eSIM.

iPhone Air занимает место модели Plus в линейке, располагаясь выше стандартного iPhone 17, но ниже iPhone 17 Pro. Заявлено, что смартфон будет работать целый день без подзарядки. Для Air компания вернула магнитный пауэрбанк MagSafe Battery Pack. Цена новинки стартует от 999 долларов за модель с 256 Gb встроенной памяти.