30 сентября, 2025
Azercell поздравил студенток, добившихся наивысших результатов при поступлении на ИТ-специальности

Azercell

ООО «Azercell Telecom» продолжает свои инициативы по поддержке девушек в сферах ИТ и ИКТ. В рамках проекта “Uğur qızlarımızındır” («Успех за девушками»), запущенного в прошлом году, состоялась встреча со студентками, набравшими наивысшие баллы по направлениям «Компьютерные науки» и «Информационная безопасность».

Поздравляя студенток, Исполнительный Директор Azercell по Юридическим Вопросам и Дата Стратегии Ширин Алиева отметила: «Успехи девушек в ИТ являются как их личным достижением, так и важным вкладом в цифровое будущее страны. Мы в Azercell готовы создавать для них новые возможности и поддерживать их на пути к реализации своего потенциала».

Директор департамента Корпоративных и Маркетинговых Коммуникаций компании Сона Аббасова рассказала студентам о стратегии корпоративной социальной ответственности компании, в частности, о работе по расширению прав и возможностей женщин: «Поддержка образования, а также повышение уровня знаний и навыков молодежи являются одним из ключевых приоритетов Azercell. Мы уверены, что такие инициативы позволяют раскрыть потенциал молодежи и способствуют её развитию в сфере ИТ».

Руководитель Отдела Управления Талантами и Бизнес-партнёрства Вусаля Гасанова также подчеркнула, что компания намерена сохранять прочные связи со студентами, предоставляя им новые возможности, поддержку и содействие их дальнейшему профессиональному развитию.

В рамках встречи студенткам были вручены ценные подарки и годовая подписка на тарифный пакет «DigiMax 10».

Azercell на протяжении многих лет поддерживает развитие знаний и навыков молодежи посредством стипендиальных программ, стажировок в компании, реализует различные социальные проекты в этой сфере, способствуя формированию специализированных кадров.

Мобильный оператор поздравляет всех студентов, поступивших в вузы в этом году, и желает им успехов!

Отметим, что список студентов был представлен Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики по результатам отбора специальностей.

