AzInTelecom принимает участие в инновационном саммите INMerge

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, принимает участие в саммите инноваций INMerge 2025.

В Бакинском Конгресс-центре уже второй день проходит саммит, объединяющий представителей местных и зарубежных компаний. В его рамках делегация «AzInTelecom» активно участвует во встречах, посвящённых обсуждению новых возможностей для сотрудничества.

На выставочной площадке «AzInTelecom» представляет свой интерактивный стенд, где посетители могут познакомиться с инновационными услугами и продуктами компании. Посетители также могут принять участие в цифровой игре «колесо фортуны» и выиграть разнообразные призы.

Ежегодный саммит INMerge считается крупнейшим инновационным событием региона. Его цель — объединить ведущие технологические компании и государственные структуры Азербайджана и соседних стран вокруг корпоративных инноваций. В этом году в саммите участвуют руководители и представители мировых лидеров, таких как Netflix, OpenAI и NVIDIA. На саммите собрались более 1 000 предпринимателей, инвесторов, лидеров корпораций и политиков из 30 стран.

О компании AzInTelecom

ООО «AzInTelecom», входящее в состав AZCON Holding, предлагает надёжные, безопасные и удобные цифровые решения для тех, кто ценит качество. Среди них — современные облачные сервисы, цифровая подпись нового поколения, платформы для повышения эффективности бизнеса и решения в области кибербезопасности. Данные услуги компании помогают пользователям внедрять передовые технологии и играют ведущую роль в развитии инноваций в бизнесе.