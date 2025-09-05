spot_img
5 сентября, 2025
Азербайджанские школьники продолжают добиваться успехов на международной арене при поддержке Azercell

Azercell

Три бронзовые медали на 9-й Европейской юниорской олимпиаде по информатике (EJOI).

С 29 августа по 4 сентября 2025 года в городе Шумен, Республика Болгария, прошла 9-я Европейская юниорская олимпиада по информатике (EJOI). Азербайджанские школьники вновь продемонстрировали высокие результаты. Так, Фатех Ахмадзаде, ученик 9-го класса Лицея им. академика Зарифы Алиевой, Акбар Ахмадов, ученик 9-го класса Бакинского лицея с физико-математическим и информатическим уклоном, а также Омар Алимаммедзаде, ученик 9-го класса Бакинского Турецкого лицея, завоевали бронзовые медали.

В соревновании приняли участие около 100 школьников из 24 стран. В течение двух конкурсных дней участникам предстояло решить по три задания за четыре часа. Решения, представленные школьниками на языке C++, оценивались по стобалльной системе.

Отметим, что ООО «Azercell Telecom» совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования оказывает поддержку подготовке школьников к международным олимпиадам по информатике и программированию. За этот период национальная сборная завоевала на Европейской юниорской олимпиаде по информатике 4 серебряные и 11 бронзовых медалей, а в целом 104 награды, включая 6 золотых, 32 серебряные и 66 бронзовых медалей.

