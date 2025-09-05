BMW представил первый серийный электрокроссовер iX3 на платформе Neue Klasse

На автосалоне в Мюнхене компания BMW представила совершенно новый электрический кроссовер iX3, ставший первой серийной моделью на платформе Neue Klasse. Она должна стать основой будущих электромобилей бренда и объединить аккумуляторы нового поколения, быструю зарядку и продвинутую электронику. Автопроизводитель планирует выпустить еще около 40 моделей на этой архитектуре в ближайшие два года.

Предыдущее поколение электромобильной платформы BMW считает пятым. Neue Klasse способна обеспечить серьезный прогресс с точки зрения эксплуатационных свойств электромобилей баварской компании. В отличие от текущей стратегии BMW, предполагающей выпуск автомобилей с ДВС и электромобилей на одной и той же платформе (как в случае с машинами серий 4, 5 и 7), iX3 — это самостоятельная модель, которая будет продаваться одновременно с бензиновым X3. Внешне электрокроссовер выделяется переработанной решеткой радиатора и более строгим силуэтом, чем у предшественников.

По сравнению с бензиновым X3, iX3 немного длиннее по колесной базе и общей длине. iX3 использует двигатели собственной разработки BMW, в которых отказались от постоянных магнитов. Компания заявляет, что новые двигатели на 40% эффективнее предшественников, при этом на 10% легче, а себестоимость на 20% дешевле. Энергоемкость аккумуляторных ячеек увеличена на 20%.

Первым на конвейере появится вариант iX3 50 xDrive, он будет иметь запас хода около 640 км, полный привод на базе двух электромоторов общей мощностью 463 л.с. и крутящим моментом 646 Нм. Коэффициент лобового сопротивления не превышает 0,24. Передняя подвеска нового iX3 — MacPherson, задняя — многорычажная. Распределение веса на переднюю ось идет 48,6%, на заднюю — 51,4%. Заявленное время разгона от 0 до 60 миль в час (96 км/ч) составляет 4,7 секунды, а максимальная скорость — 130 миль в час (209 км/ч).

В новом электрокроссовере используется современная 800-вольтовая архитектура, позволяющая довольно быстро заряжать тяговую батарею, которая у модели iX3 50 xDrive будет достигать емкость 108,7 кВт·ч. При подключении к зарядной станции мощностью 400 кВт за десять минут запас хода можно будет восполнить на 372 км. BMW iX3 также можно будет заряжать от 400-вольтовых терминалов постоянного тока. Модель iX3 50 xDrive будет оснащаться штатными зарядными устройствами переменного тока мощностью 11 кВт или 22 кВт, но за второе придется доплатить. Компания также самостоятельно разработала инверторы: iX3 стал первым BMW с зарядным портом NACS как у Tesla, а также первым автомобилем, поддерживающим двунаправленную зарядку, позволяющую использовать его для питания внешних устройств. BMW включит адаптер CCS в стандартную комплектацию.

Стандартные колеса имеют диаметр 20 дюймов, а 21- и 22-дюймовые колеса предлагаются в качестве опции в рамках пакета M Sport. При габаритных размерах 4782 × 1895 × 1635 мм электрокроссовер располагает от 520 до 1750 литров багажного объема, а под капотом располагается дополнительный отсек для хранения вещей на 58 литров. Колесная базе — 2897 мм. Электрифицированное сцепное устройство позволяет буксировать грузы массой до 2000 кг.

Вычислительная платформа электромобиля, которую в BMW называют «супермозгом», основана на передовом чипе Qualcomm Snapdragon Ride. Он обрабатывает данные с набора сенсоров, камер высокого разрешения и высокоточных радаров — все это вместе обеспечивает электромобилю качественное восприятие окружающего мира. В связке с ним трудится сопроцессор Heart of Joy, отвечающий за управление тягой электродвигателей и устойчивость автомобиля на трассе. Вместо традиционной приборной панели — узкий и длинный экран в основании лобового стекла, который отображает скорость и другую важную информацию о вождении. Салон получил панорамную мультимедийную систему iDrive Panoramic, работающую на базе модифицированной версии Android, а также физические кнопки для управления основными функциями. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, цифровых ключей для смартфонов и смарт-часов, а также обновления «по воздуху».

Машину будут собирать на новом заводе в Дебрецене (Венгрия). Производство в США должно начаться в первом квартале 2026 года, а поставки начнутся следующим летом. Ориентировочная стоимость базовой версии iX3 50 xDrive в США составляет 60 тыс. долларов. Позже к линейке добавится версия с задним приводом.