MONT TECH и MBCOM провели мероприятие, посвященное новым возможностям VMware Cloud Foundation 9.0

12 сентября компании MONT TECH и MBCOM организовали в ресторане Mangal Steak House бизнес-ужин для заказчиков решений VMware. Мероприятие под названием VMware: новые возможности VCF 9 позволило получить актуальную информацию об изменениях в продуктовой линейке вендора и обсудить вопросы лицензирования и поддержки VMware.

С приветствием к гостям обратился территориальный менеджер по работе с клиентами компании MBCOM, которая управляет бизнесом Broadcom в Африке, СНГ и Грузии, странах Восточной Европы и на Ближнем Востоке, Мамед Алиев. Рассказав о деятельности компании в нашем регионе, он передал слово директору компании MONT Azerbaijan, которая является официальным дистрибьютором решений Symantec by Broadcom и VMware by Broadcom в Азербайджане, Гюнель Сафаралиевой. Она отметила, что на партнерской конференции MBCOM | BROADCOM, прошедшей в начале лета в Будапеште, Группа компаний MONT TECH получила награду за стабильный вклад в развитие бизнеса в регионе СНГ и Грузии.

Официальную часть мероприятия продолжила презентация регионального инженера MBCOM по решениям VMware в Центральной Азии и Каспийском регионе Дениса Шулепова, который познакомил гостей с изменениями в продуктовом портфеле вендора и новыми условиями лицензирования после его приобретения компанией Broadcom. В частности, продуктовый пакет VMware претерпел изменения в сторону упрощения, что позволило заказчикам сосредоточиться на выборе действительно необходимых решений. Знакомство с обновленной политикой компании продолжилось рассказом о новых возможностях решения VMware Cloud Foundation (VCF) 9.0, которое представляет новые возможности для упрощения и автоматизации управления инфраструктурой, включая единую консоль управления, улучшенное управление жизненным циклом и интеграцию с HCX 9.0 для миграции рабочих нагрузок, что обеспечивает более эффективное развертывание, эксплуатацию и масштабирование частных облачных сред.

Broadcom позиционирует VMware Cloud Foundation (VCF) 9.0 как единую унифицированную платформу, которую можно использовать как для искусственного интеллекта, так и для других рабочих нагрузок. Именно с этой целью компания анонсировала ряд других обновлений. В их числе VMware Tanzu Data Intelligence — платформа-хранилище, которая обеспечит унифицированный доступ к разнообразным данным. VMware vSAN получила встроенную поддержку S3-интерфейсов объектного хранилища, что позволит создавать унифицированные политики хранения для блочного, файлового и объектного хранения и снизить сложность инфраструктуры хранения. Компания также интегрировала VCF 9.0 с GitOps, Argo CD и Istio для обеспечения безопасности доставки приложений, используя Git в качестве источника данных для Kubernetes. Теперь разработчики смогут хранить свою инфраструктуру и приложения в виде кода в Git и использовать Argo CD для автоматизации согласованных развертываний. Кроме того, Istio Service Mesh обеспечивает сетевое взаимодействие с нулевым доверием, управление трафиком и возможность наблюдения для контейнеров.

Наряду с VMware Private AI Services платформа VCF 9.0 получила совершенно новый Cyber Compliance Advanced Service — сервис, разработанный для строго регулируемых сред, который обеспечивает улучшенное соответствие кибертребованиям, отказоустойчивость и безопасность платформы для сред VCF. VMware vDefend Security получил новые автоматизированные элементы управления для ускорения внедрения защиты с нулевым доверием, а также расширенные инструменты обнаружения угроз на уровне сети (Network Detection and Response). Также была добавлена функция защиты от бесфайловых атак, использующих PowerShell, VBScript и Jscript. По словам представителя MBCOM, она позволяет проверять и перехватывать вредоносные скрипты до их выполнения, закрывая важнейшую «слепую зону» в кибербезопасности. Кроме этого, Avi Load Balancer получил новый инструмент оценки WAF и защиту трафика MCP для агентских рабочих нагрузок.

В заключение Денис Шулепов отметил, что ориентация Broadcom на частное облако получила поддержку среди заказчиков, особенно среди крупных предприятий и стратегических корпораций. По данным Broadcom, 9 из 10 крупнейших компаний из списка Fortune 500 в настоящее время используют VCF. В то же время, продажа по всему миру более 100 млн. лицензий VCF говорит о значительном доверии к платформе крупных организаций.

После официальной части мероприятия гости смогли продолжить общение с экспертами отрасли и представителями дистрибьютора в неформальной обстановке.