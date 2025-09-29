Android-da Apple Handoff funksiyasının analoqu istifadəyə veriləcək

Google hazırda Apple Handoff funksiyasına bənzər öz ekosistem həllini Android üçün hazırlayır. Yeni funksiya istifadəçilərə işi smartfondan başlayıb planşetdə və ya kompüterdə heç bir əlavə addım və ya proqram olmadan davam etdirməyə imkan verəcək.
Apple bu imkanları öz ekosistemində artıq uzun illərdir təklif edir: məsələn, istifadəçi iPhone-da açdığı saytı dərhal Mac və ya iPad-də davam etdirə bilir. Android-də isə belə bir ssenari Windows ilə məhdud inteqrasiya səbəbindən yalnız Microsoft Phone Link kimi üçüncü tərəf həlləri vasitəsilə mümkündür. Lakin bu xidmətlər yalnız birtərəfli işləyir və tam istifadə təcrübəsi təqdim etmir, çünki müxtəlif şirkətlər fərqli platformalara nəzarət edir və ümumi sistem səviyyəsində inteqrasiya həyata keçirə bilmirlər.
Google bu problemi başqa cür həll etməyə qərar verib. Yeni Handoff analoqu Android-in masaüstü kompüterlərdə genişlənməsi planı ilə birlikdə təqdim olunacaq. Hər iki platformaya nəzarət Google-un əlində olduğuna görə, şirkət vahid API təqdim edə biləcək və bununla da Microsoft həllərinə nisbətən daha ahəngdar və istifadəsi rahat təcrübə təmin edəcək. Bu yanaşma funksiyanın tətbiqini sadələşdirəcək və onun istehsalçılar və proqramlar arasında daha sürətlə yayılmasına səbəb olacaq.
Android 16-nın kodunda bu funksiyanın iş prinsipi artıq göstərilib: məsələn, istifadəçi Chrome kimi tətbiqi telefonda açanda, o, planşet və ya kompüterin tapşırıqlar panelində “davam et” təklifi kimi görünəcək. İkonaya klik etdikdə sistem tətbiqin vəziyyətini ilkin cihazdan alacaq və onu yerli mühitdə bərpa edəcək. Beləliklə, istifadəçi işi dayandırdığı nöqtədən davam etdirə biləcək.
İnsayderlərin məlumatına görə, funksiyanın tam buraxılışı Android 17 ilə birlikdə baş tutacaq. Bu da Google-un gələn il Android-i kompüterlərə gətirmək planları ilə üst-üstə düşür.