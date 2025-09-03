Федеральный суд США не стал обязывать Google продавать браузер Chrome

Более года назад судья окружного суда Вашингтона Амит Мехта (Amit Mehta) постановил, что поисковый гигант Google нарушает антимонопольное законодательство. Министерство юстиции США требовало от Google продажи браузера Chrome. Теперь этот же судья вынес свое решение, что компании Google не придется продавать веб-браузер Chrome в целях снижения своего доминирующего положения в сегменте онлайн-поиска.

От Google также требовали перестать заключать сделки с компаниями, например, с Apple, об использовании их поисковика по умолчанию. Сделка обходилась Google более $20 млрд. в год. Google не только сохранил Chrome, но также сможет продолжить платить своим партнерам за предварительную установку поисковых продуктов компании или приложений на базе искусственного интеллекта на выпускаемых ими устройствах.

«Google не будет запрещено осуществлять платежи или предлагать иное вознаграждение партнерам по дистрибуции за предварительную загрузку или размещение Google Search, Chrome или продуктов GenAI <…> Прекращение платежей от Google почти наверняка нанесет существенный, а в некоторых случаях и непоправимый, ущерб партнерам по дистрибуции, связанным рынкам и потребителям, что говорит против широкого запрета платежей», — отметил Амит Мехта в решении в рамках судебного разбирательства по антимонопольному иску Министерства юстиции США к Google.

При этом судья обязал Google делиться с конкурентами ценной поисковой информацией, которая могла бы помочь им повысить собственную конкурентоспособность, например, с Microsoft, DuckDuckGo, OpenAI и Perplexity. Он также запретил заключение эксклюзивных сделок по распространению продуктов Google в сфере поиска и искусственного интеллекта, так как это могло перекрыть доступ к этим продуктам для конкурентов.