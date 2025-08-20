spot_img
21 августа, 2025
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет 21 октября

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

На Gamescom 2025 студия The Chinese Room, известная по Still Wakes the Deep и Everybodyʼs Gone to the Rapture, показала новый трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Также была названа дата релиза — ролевой экшен выйдет 21 октября на PC, PS5, Xbox Series. Предзаказы уже открыты.

Игроки отправятся в мрачный Сиэтл и узнают о тайной жизни вампиров. Чтобы не просто выживать или убивать врагов в грядущей междоусобице, но и определить судьбу всего города. «Добро пожаловать в Мир Тьмы. Что вам интереснее: занять достойное место в вампирском сообществе или восстать против установленного порядка? Сиэтл полон притягательных, но опасных личностей и фракций, а на кону, сами того не зная, стоят смертные. В продолжении культовой Bloodlines судьбу города определят ваши взгляды, решения и интриги», — из описания игры.

Кроме базового издания Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 будет два расширенных: Santa Monica Memories и Shadows & Silk. Издание Santa Monica Memories включает косметический контент, которым можно украсить свое убежище. Shadows & Silk предложит играбельные кланы Ласомбра и Тореадор.

