21 августа, 2025
Анонсирована стратегия Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Warhammer

Студия KING Art и издательство Deep Silver на выставке Gamescom 2025 показали зрелищный трейлер стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War IV.

Игрокам обещают возвращение к истокам серии в реальном времени с глубокими стратегическими механиками и расширенной системой синхронизированных убийств. Будут четыре уникальных фракции: космический десант, орки, некроны и новички серии, Адептус Механикус. У каждой из них будет собственная сюжетная кампания.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV выйдет в Steam в 2026 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

