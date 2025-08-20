Анонсирована стратегия Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Студия KING Art и издательство Deep Silver на выставке Gamescom 2025 показали зрелищный трейлер стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War IV.
Игрокам обещают возвращение к истокам серии в реальном времени с глубокими стратегическими механиками и расширенной системой синхронизированных убийств. Будут четыре уникальных фракции: космический десант, орки, некроны и новички серии, Адептус Механикус. У каждой из них будет собственная сюжетная кампания.
Warhammer 40,000: Dawn of War IV выйдет в Steam в 2026 году.