Анонсирована стратегия Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Студия KING Art и издательство Deep Silver на выставке Gamescom 2025 показали зрелищный трейлер стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War IV.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Игрокам обещают возвращение к истокам серии в реальном времени с глубокими стратегическими механиками и расширенной системой синхронизированных убийств. Будут четыре уникальных фракции: космический десант, орки, некроны и новички серии, Адептус Механикус. У каждой из них будет собственная сюжетная кампания.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV выйдет в Steam в 2026 году.