Qualcomm представил процессор Snapdragon 7s Gen 4 для смартфонов среднего уровня

Компания Qualcomm представила следующее поколение мобильных процессоров линейки Snapdragon 7s. Новый чип Snapdragon 7s Gen 4 предназначен для устройств среднего класса. Отличий от прошлогодней модели не так много, есть прибавка в мощности CPU и GPU, а также поддержка сверхшироких дисплеев.

Snapdragon 7s Gen 4 изготовлен по 4-нм техпроцессу, его архитектура практически такая же, как у предшественника: 1 мощное ядро Cortex-A720 (2,7 GHz, было 2,5 GHz), 3 производительных Cortex-A720 (2,4 GHz) и 4 эффективных Cortex-A520 (1,8 GHz), но на 7% быстрее.

Графическая подсистема получила прирост производительности тоже на 7% и вдобавок поддержку сверхшироких дисплеев с разрешением до 2900 × 1300 пикселей и частотой обновления до 144 Hz. О приросте производительности ускорителя ИИ (NPU) не сообщается.

Какие смартфоны получат новый процессор от Qualcomm первыми, пока неизвестно.