В WhatsApp добавили ИИ-функцию Writing Help, которая помогает пользователям переписывать сообщения

В мессенджере WhatsApp появилась новая ИИ-функция под названием Writing Help, которая умеет переписывать сообщения под запросы пользователя.

«Иногда вы знаете, что хотите сказать, но вам просто нужна небольшая помощь в том, как это сказать. Именно поэтому сегодня мы представляем вам Writeing Help <…> Вы можете ознакомиться с предложениями ИИ в различных стилях, чтобы создать идеальное сообщение» — говорится в блоге WhatsApp.

Для активации функции нужно начать писать сообщение в чате и нажать на иконку карандаша. Writing Help анализирует текст, чтобы потом предложить пользователю разные варианты, как можно его поменять. Предлагаются несколько стилей — профессиональный, юмористический или поддерживающий. Пользователи могут редактировать предложенные тексты.

Инструмент работает на базе технологии Private Processing, благодаря чему ни WhatsApp, ни Meta не имеют доступа к содержимому сообщений или предложенным вариантам переписки.

Пока что функция Writing Help работает только на английском языке в США и некоторых других странах.