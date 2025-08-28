spot_img
28 августа, 2025
Starlink от SpaceX уже охватывает 150 стран — подключено более 7 млн. человек

Starlink

Спутниковая сеть Starlink от компании SpaceX активно расширяет свое покрытие, охватывая уже 150 стран и территорий, включая США, Канаду, большую часть Европы, Австралию и регионы Африки южнее Сахары.

К высокоскоростному интернету подключено более чем 7 млн. пользователей по всему миру.

Сеть из около 8000 спутников на низкой околоземной орбите предоставляет скорости загрузки до 200 Мбит/с и низкую задержку. Это делает ее особенно ценной для жителей удаленных и сельских районов, где традиционные кабельные или оптоволоконные подключения недоступны.

