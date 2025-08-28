Фанаты получат беспрецедентный доступ: McLaren Racing объявляет Mastercard официальным партнером по наименованию команды McLaren Formula 1 с 2026 года

McLaren Racing объявила сегодня, что Mastercard станет официальным партнером по наименованию команды McLaren Formula 1 с 2026 года.

Начиная со следующего сезона, команда будет называться McLaren Mastercard Formula 1 Team. Это событие знаменует собой начало новой эры не только для партнерства, но и для поклонников McLaren Racing по всему миру. Расширение сотрудничества откроет перед фанатами новые возможности для получения эксклюзивного доступа за кулисы и уникальных впечатлений.

Выполняя свое обещание «Фанаты прежде всего», Mastercard запускает глобальную инициативу «Team Priceless», которая позволит фанатам Papaya ближе познакомиться с командой и событиями на трассе на протяжении всего гоночного календаря, а также принять участие в специально подобранной программе мероприятий на трассе и за ее пределами. В определенные дни гонок избранные фанаты смогут насладиться невероятными впечатлениями, от захватывающих кругов на трассе до встреч с гонщиками и бесценных впечатлений, которые продемонстрируют местную культуру города-хозяина. Более подробная информация о Team Priceless и процессе отбора будет объявлена в ближайшее время.

Чтобы открыть новую главу в партнерстве, Mastercard проведет грандиозное мероприятие для фанатов в Амстердаме вечером в среду, 27 августа, перед Гран-при Нидерландов, который состоится в эти выходные. Мероприятие подарит фанатам встречу с гонщиками команды McLaren Formula 1 Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, живые музыкальные выступления и многое другое.

Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing, сказал: «Для нас нет никого важнее, чем наши потрясающие фанаты, поэтому я очень рад начать новый этап нашего партнерства с Mastercard, пообещав нашей семье Papaya по всему миру, что мы будем и впредь ставить наших фанатов на первое место, еще больше сближать их с командой и дарить им невероятные впечатления. Mastercard — фантастический партнер, который разделяет наши увлечения и ценности, поэтому его участие в качестве титульного партнера станет для нас идеальной стартовой площадкой для дальнейшего продвижения как на трассе, так и за ее пределами. Я с нетерпением жду, когда в 2026 году команда Priceless начнет свою жизнь».

Раджа Раджаманнар, директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard, добавил: «Наше партнерство с самого первого дня основано на том, чтобы ставить болельщиков на первое место, и становление официальным титульным партнером команды McLaren Formula 1 выводит это обязательство на новый уровень. McLaren Racing олицетворяет вершину инноваций, точности и производительности — ценности, которые отражают наши собственные, поскольку мы расширяем границы и дарим победы. Такое сотрудничество, как Team Priceless, отражает эти ценности и дает болельщикам много поводов для радости в этом сезоне и во многих последующих».

McLaren Racing была основана гонщиком Брюсом Маклареном в 1963 году. Команда приняла участие в своей первой гонке Формулы-1 в 1966 году. С тех пор McLaren выиграла 21 чемпионат мира Формулы-1, 200 Гран-при Формулы-1, три раза выиграла гонку «500 миль Индианаполиса» и с первой попытки выиграла 24-часовую гонку в Ле-Мане.

McLaren Racing участвует в пяти гоночных сериях. Команда участвует в чемпионате мира FIA Formula 1 с гонщиками McLaren F1 Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, в NTT INDYCAR SERIES с гонщиками Arrow McLaren Пато О’Уардом, Ноланом Сигелем и Кристианом Лундгардом, а также в F1 Academy с участницей программы развития гонщиков Эллой Ллойд. Команда также участвует в чемпионате F1 Sim Racing Championship под названием McLaren Shadow.

McLaren является чемпионом по устойчивому развитию в спорте и подписантом обязательства ООН «Спорт за климатические действия». Компания стремится к достижению нулевого уровня выбросов к 2040 году и продвижению разнообразной и инклюзивной культуры в автоспорте.

