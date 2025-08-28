В Малайзии запустили первый в мире банк на базе ИИ

В Малайзии открыли Ryt Bank – приложение, которое позиционирует себя как первый в мире банк на базе искусственного интеллекта. Проект был запущен малазийской YTL Group в партнерстве с сингапурским технологическим конгломератом Sea Limited.

Приложение Ryt Bank доступно на малайском и английском языках, а в сентябре добавят поддержку китайского. Его работу обеспечивает цифровой помощник на базе большой языковой модели ILMU, разработанной в Малайзии. Ryt AI доступен в круглосуточном режиме, может мгновенно выполнять запросы и поддерживает голосовые команды.

Основные функции ИИ-ассистента:

отправка денег через текстовый чат;

загрузка фотографий счетов или чеков для их оплаты;

получение простых объяснений и инструкций во время банковских операций.

Искусственный интеллект в Ryt Bank является не просто дополнительной функцией, а составляет основу всех банковских операций — от обычных разговоров до анализа затрат и финансового планирования. В Ryt Bank предлагают депозитные счета с процентной ставкой до 4% с ежедневным начислением и без блокирования средств, а также кредиты до $350 без документов и с нулевой процентной ставкой в случае погашения в течение первого месяца.

Ryt Bank имеет лицензию Bank Negara Malaysia и застраховано в PIDM. Среди функций безопасности: вход по биометрии, многоуровневое шифрование и мгновенные уведомления о подозрительных операциях.