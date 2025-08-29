Xiaomi представила HyperOS 3 — новый экран блокировки, аналог Dynamic Island и другие функции

Компания Xiaomi представила HyperOS 3 — новую версию своей фирменной программной платформы на базе операционной системы Android 16. Xiaomi заявляет, что в новой версии ПО на 15% увеличена игровая производительность, а общее энергопотребление и загрузка GPU снижены примерно на 9 и 10% соответственно. Кроме того, новая оболочка на 21% повысила отзывчивость приложений.

Большие изменения коснулись дизайна рабочего стола и экрана блокировки. Экран блокировки в HyperOS 3 поддерживает более широкую кастомизацию: есть широкий выбор часов и обоев. Появились инструменты генеративного ИИ для создания динамических обоев.

В галерею добавлены гибкие возможности настройки способа отображения фотографий с фильтрами по времени, типу, персоне и возможностью закрепления альбомов наверху и т.п. Обновлены иконки рабочего стола, строка состояния и сама сетка приложений.

В системе появился Super Island — аналог Dynamic Island на iPhone. Это мини-панель вверху экрана, которая разворачивается и показывает в реальном времени разные события: полеты, поездки, управление музыкой, таймеры и т. д. Посмотреть сами приложения и дополнительную информацию можно по нажатии на Super Island.

Улучшена работа с устройствами Apple. Появилась возможность выводить на дисплеи Mac и iPad экран смартфона для использования мобильных приложений (на Mac до трех приложений сразу), что позволит реже обращаться к смартфону во время работы за компьютером. Работать это будет через приложение Xiaomi Internet Service версии 2.0.0 —на macOS и iPadOS.

Есть поддержка разблокировки смартфона Xiaomi через функции Touch ID/Face ID на iPad. Добавлена возможность передачи фотографий, файлов и уведомлений с устройств Xiaomi на iPhone, а также синхронизация с облачной галереей.

HyperOS 3 предлагает защиту данных с квантовым шифрованием и постквантовой криптографией, сквозную защиту данных на базе ИИ с помощью конфиденциальных вычислений клиент-облако, отслеживание устройств в автономном режиме, даже если они выключены, и поддержку двухуровневой защиты входа в учетную запись с многофакторной аутентификацией.

Кроме того, компания обещает еще более 100 изменений и улучшений системы. Среди них: настраиваемые фотоальбомы, персонализированные циклы будильника с учетом графика работы и отдыха, расширенные ИИ-функции, быстрое удаление непрочитанных сообщений, блокировку экрана по двойному нажатию на рабочем столе, а также множество оптимизаций.

Открытая бета-версия HyperOS 3 станет доступна для пользователей с 29 августа. Когда состоится полноценный релиз новой версии — пока не уточняется.