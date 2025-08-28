Google открыл доступ к ИИ-видеоредактору Vids для всех желающих

Компания Google объявила о выпуске бесплатной версии видеоредактора Vids, работающего на базе искусственного интеллекта, для всех желающих. Ранее инструмент был доступен только подписчикам Google Workspace или тарифного плана с ИИ. Теперь все пользователи могут получить доступ к базовой версии приложения, которая включает шаблоны, стоковый медиаконтент и ограниченный набор ИИ-возможностей.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Google Vids, запущенный в прошлом году как часть пакета Workspace, предназначен для быстрого создания видеопрезентаций с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта, включая функцию раскадровки с предлагаемыми сценами, стоковыми изображениями и фоновой музыкой. Упрощенная версия сохраняет значительную часть основных возможностей приложения, но в ней отсутствуют некоторые новые ИИ-функции, анонсированные одновременно с открытием доступа. В частности, бесплатная версия не позволяет использовать ИИ-аватары для озвучивания текста от имени пользователя.

Помимо выпуска бесплатной базовой версии Google расширила платные возможности видеоредактора. Теперь можно создавать 8-секундные ролики на основе конкретного изображения, например, фотографии нового продукта. Кроме того, появился инструмент, автоматически удаляющий из записи слова-паразиты и паузы, что будет полезно при подготовке собственных видео для презентаций. В рамках обновления платные подписчики получат доступ к выбору из 12 готовых аватаров с уникальной внешностью и голосом, в которые можно загружать собственный сценарий.