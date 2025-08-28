spot_img
28 августа, 2025
spot_img
ДомойAI / MLGoogle открыл доступ к ИИ-видеоредактору Vids для всех желающих

Google открыл доступ к ИИ-видеоредактору Vids для всех желающих

Google Vids

Компания Google объявила о выпуске бесплатной версии видеоредактора Vids, работающего на базе искусственного интеллекта, для всех желающих. Ранее инструмент был доступен только подписчикам Google Workspace или тарифного плана с ИИ. Теперь все пользователи могут получить доступ к базовой версии приложения, которая включает шаблоны, стоковый медиаконтент и ограниченный набор ИИ-возможностей.

Google Vids, запущенный в прошлом году как часть пакета Workspace, предназначен для быстрого создания видеопрезентаций с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта, включая функцию раскадровки с предлагаемыми сценами, стоковыми изображениями и фоновой музыкой. Упрощенная версия сохраняет значительную часть основных возможностей приложения, но в ней отсутствуют некоторые новые ИИ-функции, анонсированные одновременно с открытием доступа. В частности, бесплатная версия не позволяет использовать ИИ-аватары для озвучивания текста от имени пользователя.

Помимо выпуска бесплатной базовой версии Google расширила платные возможности видеоредактора. Теперь можно создавать 8-секундные ролики на основе конкретного изображения, например, фотографии нового продукта. Кроме того, появился инструмент, автоматически удаляющий из записи слова-паразиты и паузы, что будет полезно при подготовке собственных видео для презентаций. В рамках обновления платные подписчики получат доступ к выбору из 12 готовых аватаров с уникальной внешностью и голосом, в которые можно загружать собственный сценарий.

Предыдущая статья
Фанаты получат беспрецедентный доступ: McLaren Racing объявляет Mastercard официальным партнером по наименованию команды McLaren Formula 1 с 2026 года
Следующая статья
В Малайзии запустили первый в мире банк на базе ИИ
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,923ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»