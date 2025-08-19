WhatsApp тестирует ИИ-помощника для написания сообщений на iPhone

Мессенджер WhatsApp тестирует функцию ИИ-помощника для написания текстов, позволяющего пользователям быстрее писать и отвечать на сообщения, оптимизируя их перед отправкой. Новая функция под названием «Помощь в написании» была обнаружена в свежей бета-версии приложения для iOS, сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

Функция основана на технологии Private Processing, как и в версии для Android, она необязательна и по умолчанию может быть отключена. Функция появляется в интерфейсе приложения всякий раз, когда пользователь вводит фразу или предложение в поле ввода.

Предлагаются альтернативные формулировки на основе пяти выбираемых пользователем тонов: для повышения ясности, формальности, юмора, поддержки или грамматики сообщения. Пользователи могут использовать одно из предложений или сохранить исходное сообщение, при этом получатель не уведомляется об использовании ИИ.

Meta подчеркивает, что функция опциональна и работает исключительно для одного сообщения в поле ввода, не сохраняя историю чата. Все данные, по словам компании, обрабатываются анонимно и в зашифрованном виде. Ожидается, что новая функция станет доступной для более широкой аудитории WhatsApp в ближайшее время.