Опубликованы системные требования Battlefield 6

Компания Electronic Arts на странице в Steam опубликовала системные требования шутера Battlefield 6. Минимально для запуска игры потребуется компьютер с процессором уровня Intel Core i5-8400, 16 Gb оперативной памяти и видеокартой GeForce RTX 2060.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10;

Процессор: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6Gb;

DirectX: 12;

Место на диске: 55 Gb.

Рекомендованные системные требования:

ОС: Windows 11;

Процессор: Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 7 3700X;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: Nvidia RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700-XT;

DirectX: 12;

Место на диске: 80 Gb.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Первое открытое бета-тестирование пройдет с 9 по 11 августа, второе – с 14 по 17 августа. 7-8 августа — закрытое бета-тестирование для тех, кто получил коды, смотря трансляции с геймплеем Battlefield 6 на Twitch.

Предзаказ игры за стандартное издание — $70, за расширенное издание — $100, которое включает дополнительные косметические предметы, комплекты оружия и бонусы для мультиплеера.