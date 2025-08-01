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1 августа, 2025
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Геймплей и ключевые особенности Battlefield 6

Battlefield 6

Компания Electronic Arts провела презентацию, где показала многопользовательские режимы Battlefield 6. В ходе трансляции разработчики поделились ключевыми особенностями грядущего шутера, также был показан геймплей игры.

В Battlefield 6 реализовали новую кинестетическую систему, которая улучшает управление персонажем, делая стрельбу и тактические движения более точными и естественными. Игроки смогут разрушать окружение для того, чтобы получать стратегическое преимущество на поле боя.

Battlefield 6

Игра охватывает разные локации, от Египта и Бруклина до Таджикистана, с девятью стартовыми картами: Empire State, Iberian Offensive, Kundara Valley, Liberation Peak, Manhattan Bridge, New Sobek City, Operation Firestorm, Saints Quarter и Siege of Cairo. Будут доступны режимы — «Захват», «Прорыв», «Штурм», «Царь горы», «Превосходство» и «Груз». Некоторые карты будут иметь разные варианты в зависимости от выбранного режима. Разработчики сделали акцент на сочетании разных форматов боя. Игрокам предстоит как участвовать в плотных боевых столкновениях, так и задействовать крупную технику на открытых пространствах.

Был показал обновленный Portal — инструмент для создания пользовательских матчей, который впервые представили для Battlefield 2042. В нем можно редактировать карты, добавлять и менять объекты, создавать сценарии через специальную систему и менять интерфейсы. В Battlefield 6, кроме основной игры, появится условно-бесплатный режим королевской битвы.

На странице в Steam опубликованы системные требования Battlefield 6. Релиз шутера состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Первое открытое бета-тестирование пройдет с 9 по 11 августа, второе – с 14 по 17 августа. 7-8 августа — закрытое бета-тестирование для тех, кто получил коды, смотря трансляции с геймплеем Battlefield 6 на Twitch.

Предзаказ игры за стандартное издание — $70, за расширенное издание — $100, которое включает дополнительные косметические предметы, комплекты оружия и бонусы для мультиплеера.

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