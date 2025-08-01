Представлена экшн-камера DJI Osmo 360, которая может записывать видео в 8K в течение 100 минут

Компания DJI представила свою первую 360-градусную экшн-камеру Osmo 360. Ожидается, что модель будет конкурировать с Insta360 X5. В Osmo 360 установлено два новых 1-дюймовых квадратных HDR-сенсора, что по словам производителя позволило сильно сократить габариты камеры. Вес устройства составляет всего 183 гр. Камера оснащена двумя несъемными объективами и может записывать видео с 10-битной глубиной цвета, обеспечивая больше возможностей при цветокоррекции, тогда как Insta360 X5 ограничена 8-битным режимом.

Аккумулятор Osmo 360 имеет емкость 1950 мА·ч. Камера после полной зарядки может без перегрева непрерывно записывать видео в формате 8K при 30 fps до 100 минут. Также доступна съемка в 6K при 60 fps или 4K при 100 fps. Запись в 4K при 120 fps возможна только с использованием одного сенсора. Имеется возможность переключаться между двумя объективами камеры, не останавливая запись.

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Камера способна делать 360-градусные снимки с разрешением до 120 Мп, что почти в два раза выше, чем у Insta360 X5. Однако при съемке в HDR максимальное разрешение составляет 30 Мп. Среди других функций — голосовое и жестовое управление, системы стабилизации HorizonSteady и RockSteady, а также интеллектуальное отслеживание объектов при редактировании в приложении DJI Mimo. Osmo 360 располагает 105 Gb встроенной памяти и может подключаться к двум беспроводным микрофонам DJI для записи отдельных звуковых дорожек.

Будут доступны дополнительные аксессуары, включая Battery Extension Rod (увеличивает время записи в 8K при 30 fps на 180 минут), прозрачные защитные линзы для объективов и несколько селфи-палок, в том числе с выдвижной штангой длиной более 2,4 м.

DJI Osmo 360 уже поступила в продажу в Европе по цене €479,99, комплект с дополнительными аксессуарами Adventure Combo будет стоить €629,99. В США экшн-камера официально продаваться не будет.