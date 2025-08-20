Представлена Adobe Acrobat Studio – платформа на базе ИИ для работы с документами

Компания Adobe представила новую платформу Acrobat Studio. Она объединяет в себе классический Acrobat, Adobe Express и помощников на базе ИИ, способными автоматизировать выполнение конкретных рабочих задач.

Функции Acrobat Studio:

PDF Spaces — позволяет пользователям загружать до 100 файлов разных форматов, включая PDF, DOCX, PPTX и веб-страницы. Платформа позволяет пользователям работать с несколькими документами одновременно, не выходя из Acrobat, используя среды совместной работы. Нейросеть будет генерировать ответы на вопросы, учитывая содержимое документов. Также можно оставлять заметки и делиться ссылкой.

Настраиваемые ИИ-агенты, созданные на основе ранее выпущенных функций искусственного интеллекта для стандартного Adobe Acrobat. ИИ-помощники могут использоваться отдельными пользователями и командами для предоставления аналитических отчетов, рекомендаций и заметок, а также генерировать идеи и цитаты на основе собранных данных.

Редактор документов. Прямо в рабочем пространстве можно создавать файлы, изменять их, собирать инфографику и презентации. Поддерживаются функции Firefly, включая генерацию изображений по тексту.

Сервис Adobe Acrobat Studio уже выпущен в раннем доступе для англоязычной аудитории по всему миру. До 1 сентября 2025 года функции доступны бесплатно. После этой даты нужно оформить подписку: $24,99 в месяц для отдельных пользователей и $29,99 в месяц для команд при годовом контракте.