В Excel появится функция COPILOT для работы с таблицами

Компания Microsoft начала тестирование функции COPILOT в Excel. Новая функция предполагает автоматическое заполнение ячеек в таблицах при помощи искусственного интеллекта. Подобная возможность появилась в «Google Таблицах» в июне этого года. COPILOT в Excel будет работать аналогичным образом.

ИИ может классифицировать информацию, готовить сводки, создавать таблицы и многое другое. Чтобы вызвать COPILOT, пользователю достаточно прописать «=copilot», внести текст запроса естественным языком и при необходимости указать ячейки для заполнения данных. При этом специальные команды не нужны. Например, если в таблице есть столбец с отзывами о товаре, функция COPILOT поможет их классифицировать — пометить как положительные и отрицательные. Для этого потребуется уточнить диапазон ячеек, в которые эти отзывы внесены.

В работе функции COPILOT используется модель ИИ OpenAI gpt-4.1-mini. COPILOT можно комбинировать с другими стандартными функциями Excel, такими как IF, SWITCH, LAMBDA или WRAPROWS. Microsoft заверяет, что данные, обрабатываемые в Excel при помощи COPILOT, никогда не будут использоваться для обучения ИИ, они «остаются конфиденциальными и используются исключительно для формирования запрашиваемых вами выходных данных».

Предусмотрены некоторые ограничения. COPILOT не может получить доступ к данным вне электронной таблицы, а запросы к ней можно формировать не более 100 раз за 10 минут. Microsoft не рекомендовал использовать ее для вычислений или генерации контента в «сценариях с повышенной ответственностью», влекущих юридические и прочие последствия, потому что COPILOT «может давать неверные результаты».

На данное время новая функция доступна пользователям Excel как на Windows и на Mac — в бета-версии с лицензией Microsoft 365 Copilot. В будущем компания планирует заменить лежащую в основе этой функции ИИ-модель и добавить поддержку COPILOT в веб-версию Excel.