Redmi Note 15 – недорогой смартфон с «экраном-водопадом»

Бренд Redmi представил серию смартфонов Note 15, в которую вошли три модели. О старших аппаратах, Note 15 Pro и Note 15 Pro+, мы рассказали в отдельном материале, эта новость посвящена третьей базовой модели. Визуально смартфон Redmi Note 15 похож на старшие устройства, но по начинке значительно уступает им. Это довольно обычная модель со средними характеристиками.

Redmi Note 15 получил 12-битный 6,77-дюймовый экран-водопад, выполненный по технологии OLED. Разрешение дисплея составляет 2392 × 1080 пикселей, частота обновления — 120 Hz, а пиковая яркость — 3200 нит. Частота регулировки ШИМ — 2560 Hz. Заявлен 100% охват DCI-P3, есть поддержка HDR10+.

В основе смартфона лежит 4 нм процессор Snapdragon 6 Gen 3, графика — Adreno 710. Устройство может предложить 6, 8 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR4x и накопитель UFS 2.2 на 128 или 256 Gb. Основной набор камер включает 50 Мп датчик (Light Fusion 400, 1/2,88″, f/1.8) и 2 Мп сенсор сенсор глубины (f/2.4). Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Аккумулятор емкостью 5800 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Также предусмотрена реверсивная зарядка на 18 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, ИК-пульт, порт USB Type-C, две nanoSIM-карты + microSD (комбослот), стереодинамики и оптический экранный сканер отпечатков пальцев. Габарит и вес: 164 x 75,42 x 7,4, 178 гр. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой Xiaomi HyperOS 2.

В продаже Redmi Note 15 будет доступен в цветах Midnight Black (черный), Sky Blue (синий) и Star White (белый). Цены: 6/128 Gb- $139, 8/128 Gb- $153, 8/256 Gb- $181, 12/256 Gb- $208. Смартфон уже поступил в продажу в Китае.