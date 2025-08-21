Представлены smart-часы Google Pixel Watch 4 с «куполообразным» дисплеем Actua 360

Компания Google представила четвертое поколение smart-часов Pixel Watch, которые получили самый масштабный апгрейд за всю историю серии. Модель сохранила круглый корпус, но при этом обзавелась совершенно новым куполообразным дисплеем Actua 360, который получил более узкие рамки. Яркость выросла до 3000 нит, что на 50% выше предыдущего поколения. Это позволит комфортно пользоваться часами даже под прямыми солнечными лучами.

Как и раньше, Google Pixel Watch 4 будут выпускаться в двух размерах: 41 (вес устройства без ремешка — 31 гр) и 45 мм (36,7 гр). В основе часов лежат новый процессор Snapdragon W5 Gen 2 и ML-сопроцессор, обеспечивающие более плавную работу, сниженное энергопотребление и возможность подключения к геостационарным спутникам для передачи сигнала SOS в экстренной ситуации. Работают спутники только в LTE-версии. Есть поддержка Bluetooth 6.0.

Емкость аккумуляторной батареи была увеличена: у версии на 41 мм она 325 мАч (455 мАч у версии 45 мм). Google заявляет, что автономность составляет до 30 часов в версии 41 мм и 40 часов в 45 мм. В режиме энергосбережения — до трех суток. Главное изменение в конструкции — это новая док-станция, при размещении в которой гаджет переходит в режим прикроватных часов. Зарядка стала на 25% быстрее (7,5 Вт), док-станция заряжает часы до 50% за 15 минут.

Новая система Wear OS 6.0 предлагает как визуальные улучшения, так и новые инструменты для взаимодействия: голосовое управление ассистентом Gemini, персональный ИИ-тренер, собирающий и оценивающий показатели физической активности. Набор функций включает более 40 видов тренировок, датчики ECG, SpO2, определение дыхательного ритма и обнаружение остановки пульса. Есть улучшенный вибромотор и более громкий динамик для выполнения звонков без смартфона. Как и прежде, часы оснащены двухдиапазонным GPS, водостойким корпусом (IP68 и 5 ATM) и поддерживают работу со смартфонами на базе Android 11 и новее.

Цены на Google Pixel Watch 4 не изменились относительно предыдущего поколения: $349 за 41 мм с Wi-Fi, $399 за 45 мм с Wi-Fi, $449 за 41 мм с LTE и $499 за 45 мм с LTE. Часы будут доступны в пяти цветовых решениях: Obsidian (черный), Lemon (золотистый), Moonstone (серый), Silver/Iris (серебристый с фиолетовым ремешком) и Silver/Porcelain (серебристый с бежевым ремешком). Продажи начнутся 9 октября, предзаказ уже открыт.