Google Pixel 10 Pro Fold стал первым складным смартфоном с защитой IP68

Помимо традиционных смартфонов Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL компания Google представила складной Pixel 10 Pro Fold. Аппарат стал первым складным смартфоном с полной пылевлагозащитой по стандарту IP68.

Дизайн, по сравнению с 9 Pro Fold, оставили без изменений, а железо обновили. Была увеличена емкость аккумулятора, кроме того, как и в остальных моделях серии Pixel 10, в 10 Pro Fold также появилась функция PixelSnap — реализация магнитной беспроводной зарядки Qi2, аналогичная MagSafe в iPhone. Появилась версия на 1 Tb накопителя, а также увеличили пиковую яркость экрана. На этом изменения заканчиваются.

Внешний LTPS OLED экран имеет диагональ 6,4 дюйма разрешением 2436 x 1080 пикселей (408 ppi) и частотой обновления 60-120 Hz, внутренний OLED дисплей — 8 дюймов разрешением 2152 х 2076 пикселей (373 ppi) и частотой 1-120 Hz. В обоих экранах пиковая яркость достигает 3000 нит. Во внешнем для защиты применяется стекло Gorilla Glass Victus 2, а во внутреннем — пластиковое защитное покрытие. Рамки вокруг дисплеев стали тоньше. Функция Split Screen разделяет внутренний экран на два отдельных для запуска нескольких приложений одновременно.

Так же, как и другие представители линейки, Pixel 10 Pro Fold получил новый фирменный восьмиядерный процессор Tensor G5, изготовленный TSMC по 3-нм техпроцессу. За безопасность и защиту личных данных отвечает сопроцессор Titan M2. Предусмотрено 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 на 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Основная камера тройная: 48 Мп главный датчик (1/2″, f/1.7, угол обзора 82°), 10,5 Мп модуль с ультраширокоугольным объективом (1/3.4″, f/2.2, угол обзора 127°) и 10,8 Мп телефото (1/3.2″, f/3.1, оптический зум 5х, программный 20x Super Res Zoom). Разрешение внутренней и внешней фронтальных камер составляет 10 Мп (f/2.2, угол обзора 87°). В софт смартфонов добавили функции Camera Coach и Conversational Photo Editing на базе нейросети Gemini. Первая поможет выстроить кадр, а вторая — отредактировать результат в формате текстовых или голосовых команд.

Емкость аккумулятора увеличилась со 4650 до 5015 мАч, поддерживается проводная зарядка на 45 Вт и беспроводная на 15 Вт (Qi2). Габариты – 155,2 x 150,4 x 5,2 мм (в разложенном виде), в 155,2 x 76,3 x 10,8 мм (в сложенном). Вес составляет 258 гр. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, eSIM, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и сигнал SOS через спутниковую связь. Смартфон будет поставляться с Android 16 (7 лет обновлений).

Относительно предшественника цены не изменились: 16/256 Gb — $1799, 16/512 Gb — $1919, 16 Gb/1 Tb — $2149. На выбор будут предложены серая и лаймовая расцветки корпуса. Google Pixel 10 Pro Fold поступит в продажу отдельно от основной линейки – 9 октября.