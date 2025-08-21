spot_img
21 августа, 2025
SIMA KYC в Leobank

SİMA KYC

Решение «SIMA KYC» (Know Your Customer) успешно интегрировано в мобильное приложение Leobank.

Теперь в случаях, когда при использовании мобильного приложения требуется дополнительная проверка безопасности, идентификация личности будет осуществляться с помощью технологии распознавания лица «SİMA KYC». В результате процесса определяется, является ли лицо, выполняющее операцию, реальным владельцем счёта. Операция продолжается только после подтверждения личности владельца счёта.

Основная цель новшества — усиление цифровой безопасности, улучшение клиентского опыта и снижение рисков кибермошенничества при операциях, проводимых без физического присутствия клиента.

Отметим, что с внедрением этого новшества количество азербайджанских банков, интегрировавших продукты SİMA, достигло 12.

О «SİMA KYC»

«SİMA KYC» — это цифровое решение, разработанное компанией “AzInTelecom”, одной из компаний AZCON Холдинга в 2023 году. Решение использует биометрическую идентификацию для определения личности пользователя и может применяться во всех процессах, связанных с подтверждением личности.

