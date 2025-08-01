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1 августа, 2025
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SysAdmin Day 2025: встреча IТ-сообщества в Баку

SysAdmin Day

25 июля в ресторане «Мала Прага» состоялось закрытое мероприятие, посвящённое Дню системного администратора — SysAdmin Day 2025. Вечер объединил участников комьюнити SysAdmin AZ Channel, в которое входят системные администраторы, IТ-специалисты, DevSecOps-инженеры, IТ-директора и CISO из различных компаний страны.

С приветственным словом к гостям обратился Ринат Мустафаев, директор по продажам компании SmartIT. Он представил организаторов – компанию SmartIT и спонсоров мероприятия — компании Bakotech и Softprom, поблагодарив их за поддержку и вклад в развитие сообщества.

Особая часть вечера была посвящена истории сообщества SysAdmin AZ Channel, которое было создано в 2009 году. Организаторы показали видео о том, как комьюнити выросло с 10 участников до 250 участников. «Мы рады, что наше сообщество не только сохраняет свою активность, но и продолжает расти, объединяя всё больше IТ-профессионалов по всей стране», — отметили организаторы.

Вечер сопровождался насыщенной программой: гостей ждал интерактивная викторина Kahoot с тематическими вопросами, победители которой получили памятные и ценные подарки. А особую атмосферу мероприятию придал приглашённый DJ, который весь вечер создавал музыкальное настроение и поддерживал живую энергетику встречи.

SysAdmin Day в Баку уже давно стал доброй традицией для местного IТ-сообщества. Для многих участников— это не просто профессиональный праздник, а возможность живого общения, обмена опытом и укрепления профессиональных связей. И мероприятие 2025 года стало ещё одним подтверждением того, что такие традиции не теряют своей актуальности и значимости.

Мы благодарим каждого, кто принял участие в мероприятии, за ваше присутствие, энергию и вклад в развитие сообщества.

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