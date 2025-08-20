spot_img
20 августа, 2025
Представлен тизер-трейлер второго сезона сериала по мотивам франшизы Fallout

Fallout

На Gamescom 2025 показали дебютный трейлер второго сезона сериала по мотивам франшизы Fallout, который стартует на Amazon Prime Video 17 декабря. До этого, пару дней назад были показаны первые кадры второго сезона.

События новых эпизодов развернутся в Нью-Вегасе. Зрителей ждет встреча не только со знакомыми героями, но и с новыми. К актерскому составу присоединились Макалей Калкин в роли «сумасшедшего гения» и Джастин Теру, который сыграет мистера Хауса. Обещают флешбеки в довоенный мир и встречу с опасными мутантами.

Первый сезон сериала дебютировал весной 2024 года — шоу заслужило высокие оценки зрителей.

