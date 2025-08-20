spot_img
20 августа, 2025
Новый трейлер Resident Evil Requiem раскрывает трагическую предысторию Грейс

Resident Evil Requiem

На Gamescom 2025 японская корпорация Capcom представила свежий трейлер Resident Evil Requiem. В ролике показали немного геймплея и сюжетный отрывок, предшествующий событиям игры, которые частично развернутся в полуразрушенном Раккун-Сити.

Геймеру в роли аналитика ФБР Грейс Эшкрофт предстоит расследовать загадочные смерти людей, предположительно связанные с гибелью ее матери Алиссы.

Предположительно, согласно инсайдерской информации, в Resident Evil Requiem будет три играбельных персонажа: Грейс, ее мать в совсем юном возрасте и ветеран франшизы Леон Кеннеди.

Релиз хоррора состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series.

