Новый трейлер Resident Evil Requiem раскрывает трагическую предысторию Грейс

На Gamescom 2025 японская корпорация Capcom представила свежий трейлер Resident Evil Requiem. В ролике показали немного геймплея и сюжетный отрывок, предшествующий событиям игры, которые частично развернутся в полуразрушенном Раккун-Сити.
Геймеру в роли аналитика ФБР Грейс Эшкрофт предстоит расследовать загадочные смерти людей, предположительно связанные с гибелью ее матери Алиссы.
Предположительно, согласно инсайдерской информации, в Resident Evil Requiem будет три играбельных персонажа: Грейс, ее мать в совсем юном возрасте и ветеран франшизы Леон Кеннеди.
Релиз хоррора состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series.