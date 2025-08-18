spot_img
19 августа, 2025
Дебютные кадры второго сезона сериала по мотивам франшизы Fallout

Amazon поделился дебютными кадрами второго сезона сериала по мотивам франшизы Fallout. Можно увидеть трех главных героев шоу: Люси, Гуля и Максимуса. Судя по изображениям, часть событий развернется в прошлом, когда Гуль посещал Нью-Вегас еще до ядерного апокалипсиса.

На фото также представлен отец Люси, Хэнк Маклин, которого сыграл звезда «Твин Пикс» Кайл Маклахлен. Вероятно, он будет главным антагонистом новых эпизодов.

Второй сезон сериала по мотивам франшизы Fallout выйдет в декабре 2025 года в сервисе Prime Video. Известно, что его уже продлили на третий сезон.

