Представлен сюжетный трейлер хоррора Silent Hill f

На выставке Gamescom 2025 показали сюжетный трейлер психологического ужастика Silent Hill f. События игры развернутся в 1960-х годах в вымышленном японском городе Эбисугаока.

В ролике показали, как главная героиня Хинако Симидзу, девушка с непростым прошлым, пробирается через город, который внезапно оказался окутан странным туманом, и сталкивается с невесть откуда взявшимися монстрами.

Разработкой игры занимается тайваньская студия NeoBards Entertainment, которая ранее участвовала в создании Resident Evil 2 и 3 от Capcom, Devil May Cry HD Collection и Onimusha: Warlords Remaster. Над саундтреком работал Акира Ямаока — композитор предыдущих частей серии.

Silent Hill f выйдет 25 сентября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series.